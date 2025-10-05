¾¡¤Ã¤Æ¤âÉé¤±¤Æ¤â¸å²ù¤¹¤ë¡ÈÄãÂß¤·¥Ñ¥Á¥ó¥³¡É¤Îæ« ¡Ö1¥Ñ¥Á¤Ç5ËüÉé¤±¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÈáÄË¤Ê¶«¤Ó
¶á½ê¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Û¡¼¥ë¤Ë0.2¥Ñ¥Á¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥ì¡¼¥È¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤â¤Ï¤ä²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶ÅÅµ¤Âå¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤ÆÂæ¤ò²ÔÆ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¥Û¡¼¥ë¤âÍÑ°Õ¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³4±ß¡¢¥Ñ¥Á¥¹¥í20±ß¤È¤¤¤¦¥ì¡¼¥È¤¬Ë§¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤Ã¤ÆÄÌ¾ï¥ì¡¼¥È¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Å¹¤Î°ì³Ñ¤ò¤Þ¤ë¤Þ¤ëÄ¶ÄãÂß¤·¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤·¡£
ÄãÂß¤·¤È¸À¤¨¤Ð¤â¤¦¤¹¤Ã¤«¤ê¡¢º£¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Û¡¼¥ë¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤ËÆø¤ï¤¦¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥Á¥ó¥³1¶Ì1±ß¡¢¥Ñ¥Á¥¹¥í¤Ï¥á¥À¥ë1Ëç5±ß¡£¤³¤Î¥ì¡¼¥È¤¬°ÍÂ¸¾É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖºâÉÛ¤ÎÃæ¤Ë¿ôÀé±ß¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤Æ¤â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤ÉÄÌ¾ï¥ì¡¼¥È¤Ï¿¨¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂÇ¤Á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´êË¾¤Ë¾å¼ê¤¯¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
ºâÉÛ¤ÎÃæ¤Î»æÊ¾Á´Éô»È¤ï¤»¤Á¤Þ¤ª¤¦¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤¾¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦º£¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Û¡¼¥ë»ö¾ð¤Î¶ì¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿©¤¦¼Ô¤È¿©¤ï¤ì¤ë¼Ô¤Î´õµá¤¬¤«¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£¡ÊÊ¸¡§¾¾ËÜ¥ß¥¾¥ì¡Ë
1¥Ñ¥Á¤Ç1ËüÉé¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤â¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤Ë¡Ä
ÀèÆü¡¢5¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¤Ë¡Ö¥¤¥Á¥Ñ¥Á¤Ç5ËüÉé¤±¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥ì¥Ã¥É¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥ì¼ç¤Ï¡Ö»à¤Ë¤¿¤¤¡×¤È½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢5Ëü¤âºâÉÛ¤Ë¤¢¤ë¤Ê¤éÄÌ¾ï¥ì¡¼¥È¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¡¢¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£
¤â¤·¤«¤¹¤ë¤ÈÃù¶Ì¤Ç¤Á¤Þ¤Á¤Þ5Ëü±ßÁêÅöÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢1Æü¤ÇÆÝ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤°Õµ¤¾ÃÄÀ¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¤É¤Á¤é¤Ë¤·¤Æ¤â¤´½¥½ýÍÍ¤Ç¤¹¡£
1¥Ñ¥Á¤Ï¥ì¡¼¥È¤¬1/4¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬ÄÌ¾ï¥ì¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï20Ëü±ßÉé¤±ÁêÅö¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤ÈÉéºÄ¤¬ÄÌ¾ï¤Î25¡ó¤ÇºÑ¤ó¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤¬¡¢¤È¤â¤¢¤ì5Ëü¤âÉé¤±¤ë¤È¤Ê¤ë¤È´Ý°ìÆüÂÇ¤Ã¤Æ¤Æ¤Û¤È¤ó¤ÉÂçÅö¤¿¤ê¤ÎÀêÍ³ä¹ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤í¤¦¡£
Å£¤òÄù¤á¤ì¤Ð¤½¤ì¤À¤±²ó¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶Ë°Ä´À°¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ü¤ó¤ä¤êÂÇ¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¤Þ¤¢5ËüÉé¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡£
¤â¤Ã¤È¤â¤³¤ì¤ÏÅ£¤â°¤¯¡¢¥Ò¥¤â°¤±¤ì¤Ð¤ÎÏÃ¤Ç¡¢ËÜÍè¤Ï¡Ö1¥Ñ¥Á¤Ç5ËüÉé¤±¤ë¤Þ¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¼ÂÁ©¤·¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤³¤³¤Þ¤Ç¾å¼ê¤¯¥Ü¥íÉé¤±¤Ï½ÐÍè¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤Ï¤¹¤ë¤¬¡£¤Ç¤â¡¢ÉÔ²ÄÇ½¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¥¹¥ì¼ç¤âÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢5Ëü¤Æ¡£1¥Ñ¥Á5¥¹¥í¤Ê¤ó¤Æ¡¢1Ëü¤âÉé¤±¤ì¤ÐÀÄ¤¶¤á¤ë¤è¤Ê¤¡¡£¤À¤Ã¤Æ½Â¤µ¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¡¢¤¿¤À¶â¤¬¸º¤ëÂ®ÅÙ¤À¤±ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥×¥é¥Þ¥¤¥¼¥í¥é¥¤¥ó¤Þ¤Ç¼è¤êÊÖ¤¹¤¿¤á¤ÎÏ«ÎÏ¤ÏÄÌ¾ï¥ì¡¼¥È¤Î4ÇÜ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤À¤·¡£
ÄãÂß¤·¤òÂÇ¤Ä¤È¤¤¤¦¸å¤í¸þ¤¤ÎÁªÂò¤Ï¡¢ÂçÄñ¸å²ù¤òÀ¸¤à¡ª
Á°½Ò¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤Ç¤Ï¡¢1¥Ñ¥Á¤Ç5Ëü¤ò¼º¤Ã¤¿¥¹¥ì¼ç¤ËÂÐ¤·¤Æ¿§¤ó¤Ê¥ä¥¸¡¢¤Ò¤ä¤«¤·¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦À¼¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°úÍÑ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡Ö4¥Ñ¥Á¤Ê¤é20Ëü¤«¡£º£¤Î¥Ñ¥Á¡¢¤·¤«¤âÄãÂß¤·¤À¤Ã¤¿¤é½¼Ê¬¤ËÍ¤êÆÀ¤ë¡×¡ÖºÍÇ½¤¢¤ë¤ÊÎ®ÀÐ¤Ë¡×¡ÖËÜÅö¤À¤Ã¤¿¤éÀ¨¤¤¡×¡Ö1¥Ñ¥Á¤Ç5Ëü¤âÉé¤±¤ë¤ï¤±¤Í¤¨¤À¤í¡×
Â¾¿Í»ö¤À¤«¤é¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÀú¤ê¤Î½ñ¤¼Î¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ð¤«¤ê¡£¤Þ¤¢¡¢Â¾¿Í¤ÎÉÔ¹¬¡£¤½¤ì¤âÄãÂß¤·ÂÇ¤Ã¤Á¤ã¤¦°ÍÂ¸¾É¤¬Éé¤±¤¿¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤ÏÈþÌ£¤·¤¤¤â¤ó¤Í¡£»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ËÍ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö¤É¤¦¤»5Ëü¤âÉé¤±¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤éÄãÂß¤·¤è¤êÄÌ¾ï¥ì¡¼¥È¤Ç»¶¤ëÊý¤¬¤¤¤¤¡×¤È»×¤¦¤Ê¤¡¡£ÄãÂß¤·¤À¤È5,000±ß¤âÉé¤±¤ì¤Ð¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤¬Æñ¤·¤¯´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤·¡£1¥Ñ¥Á¤À¤È5,000È¯¤Ê¤¤¤È¥À¥á¡£¤½¤Î5,000È¯¤¬¤Þ¤¡¡Á±ó¤¤¤â¤ó¤Í¡ª¡¡¤³¤ì¤Ï5¥¹¥í¤Î¾ì¹ç¤â¤½¤¦¡£¤¢¤Î¥ì¡¼¥È¤À¤È5,000±ß»È¤¨¤Ð1,000Ëç±ú¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
1,000Ëç½Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤è¤¦¤ä¤¯¤È¤ó¤È¤ó¡Ê¸ò´¹Î¨¤¬Äã¤±¤ì¤Ð¤·¤Ã¤«¤ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡Ë¡£¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
ÄÌ¾ï¥ì¡¼¥È¤â´ðËÜÅª¤Ë¸·¤·¤¤¾¡Éé¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢½Ð¶ÌÀß·×¤Ï4¥Ñ¥Á¡¢20¥¹¥í¤òÇ°Æ¬¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂæ¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¤½¤ÎÅ¬Àµ¥ì¡¼¥È¤ÇÍ·¤ÖÊý¤¬¤¤¤¤¤è¡£¤½¤ì¤ËÄãÂß¤·¤Ç½Ð¶Ì¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿¤é¡¢ÌÔÎõ¤Ë¸å²ù¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤«Ê¬¤«¤ê¤¤Ã¤Æ¤ëÏÃ¤À¤·¡£Éé¤±¤Æ¤â¾¡¤Ã¤Æ¤â¸å²ù¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬ÄãÂß¤·¤Ê¤Î¤À¡£
