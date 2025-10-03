JO1河野純喜、韓国ロケでキーマンに！「純喜くんがとんでもない活躍をします！」（山里亮太）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

JO1の河野純喜が、10月4日放送のカンテレ・フジテレビ系『土曜はナニする！？』に出演する。

■「韓国と言えば任せてくださいよ」（河野純喜）

今回は豪華“海外旅行SP”を放送。人気企画「やす子の週末福袋」は、MCの山里亮太を巻き込み、コーナー史上初となる海外ロケで韓国に上陸。案内役の河野が神アテンド、韓国通の彼も驚く感動グルメとの出会いも。さらに、やす子が「『やす子の週末福袋』史上最高の福袋ができました」と宣言する豪華3万円分の福袋が完成する。

やす子が視聴者のために福袋を作る「やす子の週末福袋」は、初の海外ロケで韓国へ。MCの山里、JO1の河野とともに、最新コスメやグルメを探し歩く。

今回のキーマンは、「韓国と言えば任せてくださいよ。めちゃくちゃ来ているんで」と頼もしい発言で一行を引っ張る河野。レッスンやMV撮影などで頻繁に訪れるという言葉どおり、セレクトショップでは流暢な韓国語で店員に質問したり、予定になかったお店に自ら撮影交渉したりと大活躍する。

韓国で美肌野菜として親しまれているヘルシー食材“セリ”とおいしいお肉が食べられる河野行きつけのお店「ヌンドンミナリ」では、ユッケビビンバを頬張ったやす子が「うまっ！ マシソヨー！（韓国語で“おいしい”の意味）」と満面の笑みを見せる。

さらに、「ウォルファシクタン（月火食堂）」では、黄色い塊に包まれた進化系サムギョプサル（豚バラの焼肉）が登場。ミツバチが作った天然のロウ・蜜蝋（みつろう）の中で熟成された豚肉のおいしさに3人は言葉を失う。

目を見開き「うんまっ、うんまっ」とだけ言葉を発するやす子、「あぁうまっ」（河野）、「うんま」（山里）と、ただただ感嘆の声を漏らし、あまりの感動に店員と握手を交わす一行。ロケ後のインタビューで、韓国通の河野でさえ「今までたくさん韓国でサムギョプサルを食べてきたんですけど、初めての驚きがありました」と語るほど、特別な食体験となった。

■最新コスメから癒やし系雑貨まで！ スペシャル福袋が完成

旅の目的である視聴者プレゼントの福袋作りでは、韓国のトレンド発信地として今いちばんホットな街・聖水（ソンス）へ。

まず訪れたのは、行列ができるほど人気の雑貨セレクトショップ「イグホーム」。カラフルで個性的なアイテムが並ぶ店内に、やす子も「かわいい！」を連発。世界的なデザイン賞を受賞したキャラクター雑貨など、持っているだけで気分が上がるアイテムを福袋に加えていく。

続いては、注目のコスメブランド「デイジーク」へ。「捨て色がない」とSNSでバズったアイシャドウパレットや、思わず“パケ買い（パッケージに惹かれて購入）”してしまう貝殻モチーフの新作コスメをチェック。

さらに、今回の福袋をよりスペシャルにするため、日本ではまだ手に入らない韓国限定アイテムも特別にセレクト。最新のシートマスクや人気のお菓子も追加し、豪華なスペシャル福袋が完成していく。

■山里亮太が韓国の最新エステを体験！ そこで起きたまさかの展開

買い物を終えた一行だったが、合計金額が予算をオーバー。超過分をゲットすべくクイズに挑戦するため、ソウルの人気エステサロン「ウィービューティ（WEBEAUTY）明洞店」を訪れる。

クイズのあと、なぜか山里が韓国で話題の韓国の最新エステを体験する流れに。施術が始まると、そこに河野も加わり、まさかの展開へ。「お前何やってんだよ、何やってんだよ純喜！」という山里の悲鳴が響きわたる、前代未聞の光景が繰り広げられた。

■山里亮太、JO1河野純喜、やす子 ロケ後インタビュー

初の海外ロケを終えた感想を尋ねると、やす子は「ずーっと楽しかったです。仕事じゃなくて、遊びみたいな感覚でした」と満面の笑み。さらに「MCの山里さんとようやくロケができたのが、うれしかったです」と喜びを語った。

すると山里は「純喜くんがとんでもない活躍をします！」と、今回のキーマンに河野を指名。やす子も「ほんとにすごかった」と大きく頷くと、当の河野は「いやいやいや」と謙遜する。しかし、山里は「純喜くんが行きつけのお店と韓国語で交渉してくれて、予定してたロケと全然違うロケになったんだもん、すごいよ」と絶賛。やす子も「当初予定していなかったお店2軒に行きましたからね」と、河野の活躍でロケがより充実したものになったと明かした。

これに対し、河野は「韓国の人たちが撮影の許可をすぐ出してくださったおかげです」と感謝を述べ、やす子も「温かい人が多かったですよね」と振り返った。自身の案内ぶりに、河野が「どうでしたか、僕の案内？ よかったですか？」と尋ねると、やす子は「めっちゃよかったです！」と即答。山里も「そうね、“楽しかったねぇ”ってずっと言ってたもんね」と同意すると、河野は「いやぁもう、おふたりのその言葉が聞けてうれしいです、ほんまに」と、心からうれしそうな表情を見せた。

ロケで特に印象的だったシーンについて聞くと、やす子から「自分は山里さんがエステを体験しているところが、テンションが上がりましたね」と意外な答えが。山里はこれを「僕と純喜のスペシャルコラボね。あれはめったに見られないですよ」と表現。「まぁ、ちょっとどういうコラボかは、OAをお楽しみに」と、含みを持たせた。

最後に視聴者へのメッセージを求めると、三者三様に自信を覗かせた。山里は「正直、めちゃくちゃいい福袋ができました。お楽しみに！」と力強くコメント。河野は「おふたりが韓国を楽しんでくれて、めちゃくちゃうれしかったです。視聴者の皆さんもぜひVTRを楽しんでいただいて、僕らが激選した福袋をゲットしてください！」と呼びかけた。そして、やす子も「『やす子の週末福袋』史上最高の福袋ができました。ぜひゲットしてください！」と、最高の仕上がりになったことをアピールした。

