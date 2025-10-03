

舞台『人を殺して何が悪い？』

浦川公仁が作・演出、プロレスラー・朱里が主演する舞台『人を殺して何が悪い？』が10月30日（木）から東京 シアター・アルファで上演される。



浦川公仁は熊本県出身の映画監督・演出家。

今回上演される「人を殺して何が悪い？」は、浦川が映画用に書いた脚本を、2025年3月に朗読劇として初めて上演。8月にはリバイバル上演した作品だ。

3度目の上演となる今回は、プロレスラーの朱里を主演に迎え、10月30日（木）から東京 シアター・アルファで上演する。

チームKと、チームEというダブルチーム制で上演され、主演の朱里、須藤公一、服部武雄は両チームに出演。

チームKには服部武雄、宮下誠、井上肇、野口涼が、チームEには長尾長幸、八角麗子、井上翔太、渡良瀬眞椰が出演する。

作・演出は浦川公仁が手がける。

STORY

睦が目を覚ますとそこは、ぼんやりとした間接照明の光に照らされた薄暗い部屋だった。大きなシステムキッチンがあり、それなりに所得のある人物が所有する物件かと思われるが、どこか心当たりがない。座った椅子に手足を拘束されていることに気づき、どうやら自分が監禁拘束されていると察する。辺りを見回すと千夜、佐田、希美、義昭、藤二郎も椅子に拘束されている。睦をトップとした映像制作会社のメンバーで、表向きはCMやテレビ番組を制作し、裏では非合法なアダルトビデオを制作したり、強引な性産業で荒稼ぎする反社会的企業。監禁した犯人が誰かと考えても、恨みを買った人物に心当たりが多すぎて逆にわからない。 凛としたパンツスーツ姿で真美が表れる。真美は、睦たちに親友だった久秀を殺された。正確にいうと、睦たちが久秀を拷問して自殺に追い込んで殺した。睦たちがこの場所から解放される条件は、スマホのカメラの前で全員が久秀殺人の罪を認めるか、久秀を殺したことが無実であることを真美が納得すること。明らかに真美が有利な擬似裁判で不満を吐く睦たちだが、何事も暴力で解決しようとするので無力化するためには拘束するしかなく、一切の公平性がない理不尽な行為を被害者たちに行ってきたことを鑑みると不満を言える立場にはない。 真美と睦たちは久秀の死について議論を始める。

主宰・作・演出 浦川公仁

舞台「人を殺して何が悪い？」は、今年で３回目の上演となります。もともとは映画用に書いた脚本を、３月末に朗読劇として初めて上演しました。軽い気持ちで始めたのですが、本番でお客様の生の声を直接感じられたことに感動すると同時に、思ったよりも動員が少なかったことが悔しく、再上演を決意しました。 そして８月末にはリバイバル上演を行い、前回の反省点を生かして目的を達成することができましたが、その過程で朱里選手が作品に興味を持ってくださっていることを知り、今回、再々上演することにしました。

一度は自分の中で区切りをつけた作品でしたが、もっと多くの人に知っていただくきっかけになると考え、再々上演を決意しました。舞台も映画も作者自身がやりたいことを表現する場である一方で、自分は誰かに観てもらわなければ意味がないと強く思っています。 今回の公演では、より多くのお客様に観ていただくことを目標にしています。劇場に足を運んでくださる皆さまと作品の世界を共有し、心を揺さぶる時間をともに創り上げたいと願っています。

朱里

肘の手術のことがあり、しばらく欠場していましたが、2025年9月27日、後楽園ホールでの復帰戦を経て、再びリングに立つことができました。

試合後、対戦相手の選手から今回の舞台を控えている私に対して指摘がありましたが迷わずこう答えました。 「わたし今まで、やりたいこと全部やって、結果出してきている。だから、全部、本気でやって、全部結果出してやるよ」 この言葉が、今の私そのものです。プロレスと格調技を両立して結果を残してきたように、プロレスと俳優業を両立して本気で取り組む覚悟です。改めて、俳優を目指した原点は、映画「家出レスラー」でプロレス監修・指導・羅月役を務めた経験にあります。この事をきっかけに、私は俳優業もやっていきたいと思いました。

また、舞台としては久しぶりの主演になります。主演をやらせて頂けるのはすごく嬉しいし、素敵な舞台にできるよう精一杯頑張ります。たくさんの方に観て頂きたいです。よろしくお願い致します。





舞台『人を殺して何が悪い？』



公式Xはこちら。

https://x.com/hito_waru

（文：エントレ編集部）