Amazon プライム感謝祭が明日から開幕。チェックしておきたい日用品まとめ【10/4から】

秋のビッグセール「Amazon プライム感謝祭」に先駆けて、2025年10月4日（土）から先行セールが開催されます。先行セールの価格は「Amazon プライム感謝祭」本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。今回は、お得なときにストックしておきたい日用品をご紹介。気になる商品は「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。

歯周病や口臭、歯肉炎の予防・対策に最適なリステリン

フッ素で歯の抵抗力を高める。クリニカのハミガキ粉 3個+フロス付き

クリニカの極薄ヘッド歯ブラシ 6本+フロス付き

泡ハンドソープ「キレイキレイ」詰め替えボトル×2個、除菌シート付き

素肌と同じ弱酸性。「ビオレu 泡ハンドソープ」大容量の1.5L

こすらずキュッ。「キュキュット」の泡スプレー食器用洗剤

Amazonブランドのアルミホイル 25cm×25m 3本セット

スクラビングバブルのトイレスタンプ 本体ハンドル+詰め替え用 4本

BOTANIST（ボタニスト）のシャンプー&トリートメントセット

シルコットのノンアルコール除菌用ウェットティッシュ

プレミアムブロッサムの香り。ボールドのジェルボール 100個

デオドラントサボンの香り。ハミングの柔軟剤 超特大つめかえ用

その日の気分で香りを楽しめる。「バブ 厳選4種類の香りセレクトBOX」

通気性プラス パンツL（9〜14kg）184枚（46枚×4パック）

傷んだ毛先やパサつきをダメージ補修。ダイアンDXの詰め替え用シャンプー

皮膚や粘膜の健康維持をサポート。DHC「ビタミンC」

強めの炭酸ガスで爽快な味わい。「ウィルキンソン タンサン」

アサヒ飲料のほうじ茶 ラベルレスボトル 500ml×24本

5つの味が楽しめる。「野菜生活100」飲み比べ20本セット

血中コレステロールが気になる方に。「カゴメ トマトジュース」

ゴクゴク飲めて、すっきり後味。「ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー 無糖」

運動で減量したい人へ。ザバスのプロテイン チョコレート風味

その他のセール予定商品

プライム感謝祭でポイントアップ ＆ 100,000ポイントが当たるチャンスも

※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください

※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります

イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上の購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。