Amazon プライム感謝祭が明日から開幕。チェックしておきたい日用品まとめ【10/4から】
秋のビッグセール「Amazon プライム感謝祭」に先駆けて、2025年10月4日（土）から先行セールが開催されます。先行セールの価格は「Amazon プライム感謝祭」本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。
今回は、お得なときにストックしておきたい日用品をご紹介。気になる商品は「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。
→「Amazon プライム感謝祭」はこちら
イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上の購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。
※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
歯周病や口臭、歯肉炎の予防・対策に最適なリステリン
フッ素で歯の抵抗力を高める。クリニカのハミガキ粉 3個+フロス付き
【Amazon.co.jp限定】クリニカ アドバンテージ+ホワイトニング ハミガキ シトラスミント 130ｇ×3個+フロス付き [医薬部外品]
クリニカの極薄ヘッド歯ブラシ 6本+フロス付き
クリニカ アドバンテージ 歯ブラシ 4列 コンパクト ふつう 6本 +フロス付き まとめ買い 極薄ヘッド 【Amazon.co.jp限定】
泡ハンドソープ「キレイキレイ」詰め替えボトル×2個、除菌シート付き
素肌と同じ弱酸性。「ビオレu 泡ハンドソープ」大容量の1.5L
こすらずキュッ。「キュキュット」の泡スプレー食器用洗剤
Amazonブランドのアルミホイル 25cm×25m 3本セット
スクラビングバブルのトイレスタンプ 本体ハンドル+詰め替え用 4本
BOTANIST（ボタニスト）のシャンプー&トリートメントセット
シルコットのノンアルコール除菌用ウェットティッシュ
シルコット 【厚手やわらかシート】 ウェットティッシュ お買得 344枚 ノンアルコール除菌 詰替 【Amazon.co.jp限定】
プレミアムブロッサムの香り。ボールドのジェルボール 100個
デオドラントサボンの香り。ハミングの柔軟剤 超特大つめかえ用
その日の気分で香りを楽しめる。「バブ 厳選4種類の香りセレクトBOX」
通気性プラス パンツL（9〜14kg）184枚（46枚×4パック）
傷んだ毛先やパサつきをダメージ補修。ダイアンDXの詰め替え用シャンプー
皮膚や粘膜の健康維持をサポート。DHC「ビタミンC」
強めの炭酸ガスで爽快な味わい。「ウィルキンソン タンサン」
アサヒ飲料のほうじ茶 ラベルレスボトル 500ml×24本
5つの味が楽しめる。「野菜生活100」飲み比べ20本セット
血中コレステロールが気になる方に。「カゴメ トマトジュース」
ゴクゴク飲めて、すっきり後味。「ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー 無糖」
運動で減量したい人へ。ザバスのプロテイン チョコレート風味
プライム感謝祭でポイントアップ ＆ 100,000ポイントが当たるチャンスも
