¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¡×Áá¤¯¤â¤ªÂ¢Æþ¤ê¤·¤¿´ë²è¤¬È½ÌÀ¡ª ¾¾ËÜ¿Í»Ö¥µ¥¤¥É¤«¤éÏ¢Íí
¡¡¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö£Ä£Ï£×£Î£Ô£Ï£×£Î¡Ü¡Ê¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¡Ë¡×¡Ê£±£±·î£±ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¤Îà¸¸¤Î´ë²èá¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¡£
¡¡µÈËÜ¶½¶È¤Ï£²Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÆ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¾ÜºÙ¤òÈ¯É½¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤ÈÆ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¡Ö¾¾ËÜ¿Í»Ö¡×¡ÖÉÍÅÄ²í¸ù¡×¤Î£³¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤«¤é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤·¡¢ºÇ½é¤Ï¡Ö¾¾ËÜ¿Í»Ö¡×¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾¾ËÜ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦½Ð±é¤¹¤ë¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖºîÉÊ¤ÎÇÛ¿®¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾¾ËÜ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢°ìºòÇ¯Ëö¤Ë¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ë½÷ÀÌäÂê¤òÊó¤¸¤é¤ì¡¢Æ±»ï¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ëÊ¸éº½Õ½©¼Ò¤é¤ËÌó£µ²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤Ê¤É¤òµá¤á¤ëÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤¹¤È¤È¤â¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¡£Å°Äì¹³Àï¤Î¹½¤¨¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯£±£±·î¤Ë¼è¤ê²¼¤²¤¿¤³¤È¤¬µ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£Íâ£±£²·î¤Ë¤Ï°ìÉôÊóÆ»¤ÇÇÛ¿®¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¹½ÁÛ¤ò¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÃæ¿È¤À¡£
¡¡µÈËÜ¶½¶È¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾¾ËÜ¤Î¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢·Ý¿Í¤¬»²²Ã¤¹¤ëÂç´îÍø¤ä¥²¥¹¥È¤È¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê´ë²è¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Æ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤¬½êÂ°¤¹¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ï¡Ö¼Â¤ÏÀèÆü¡¢¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ØÊüÁ÷¥³¡¼¥É¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ê¤½¤¦¤Ê¥Í¥¿¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸½¾õ¤Ç¤Ï¡¢¾¾ËÜ¤¬°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤áÆ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥Í¥¿¤ò¤É¤ó¤É¤óÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¡ÖÊüÁ÷¥³¡¼¥É¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ê¤½¤¦¤Ê¥Í¥¿¡×¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¤³¤Î´ë²è¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼õ¤±¤¿·Ý¿Í¤Ë¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¡Ø¤³¤Î´ë²è¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¥Í¥¿¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥Í¥¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¾¾ËÜ¤µ¤ó¤¬Æñ¿§¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤«¡©¡¡ÍýÍ³¤ÏÁ´¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤³¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ë²è¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£