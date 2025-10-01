【銀座コージーコーナー】濃厚チョコレートの誘惑♡秋冬限定ケーキ登場

秋の訪れとともに、濃厚でリッチなチョコレートが恋しくなる季節。今年は銀座コージーコーナーから、特別なチョコレートケーキが登場します。10月3日（金）より限定店舗で販売される「THE極濃ショコラ」と「ショコラノワール」は、それぞれ異なる魅力を持つ2種類。自分へのご褒美や大切な人への贈り物にもぴったりな、チョコ好きにはたまらないラインナップです♡

贅沢な味わいの「THE極濃ショコラ」



THE極濃ショコラ（限定店舗）

税込734円で楽しめる「THE極濃ショコラ」は、スイートチョコとミルクチョコの2種ムースに濃厚ガナッシュを重ね、ココアグラサージュで艶やかに仕上げた一品。

芳醇な余韻が広がる深い味わいは、チョコレートを心ゆくまで堪能したい方におすすめです。

軽やかさと濃厚さを両立した「ショコラノワール」



ショコラノワール（限定店舗）

税込594円の「ショコラノワール」は、スイートチョコムースに生クリーム入りホイップを重ね、チョコチップ入りココアスポンジで軽やかさをプラス。

しっとり濃厚でありながらも、後味はふんわり軽く仕上がっているので、食後のデザートにもぴったりです♪

秋冬限定のチョコスイーツを堪能して



銀座コージーコーナーから登場する「THE極濃ショコラ」（734円・税込）と「ショコラノワール」（594円・税込）は、どちらも10月3日（金）から2026年1月29日（木）頃まで限定店舗で販売。

濃厚なのに食べやすい2つのケーキは、チョコレートの奥深い魅力を堪能できる特別なラインナップです。

ぜひこの秋冬、銀座コージーコーナーのチョコスイーツで、心も体も甘く満たされてみてください♡