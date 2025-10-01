shinoが絶賛「これはすごい！」100均最新グッズを使ってみて大興奮！
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「しのずチャンネル」で人気の主婦YouTuber・shinoさんが、話題の動画「【セリア購入品】マジで天才すぎん？！最新収納・キッチングッズetc…」を配信。今回は、最新の100均収納グッズやキッチングッズを実際に使いながら、その魅力を徹底紹介しました。
冒頭、「え、これ100円でいいんですか？これはすごい。」と驚きの声をあげるshinoさん。「最新収納グッズやキッチングッズを、実際に使ったり収納したりしながら、徹底的に購入品紹介していきたい」と意気込んで動画がスタートします。
まず紹介したのは、セリアの「突っ張り棒にかけられるツールフック」などの収納アイテム。「シリコンでできていて、かなり伸びる。バンドがピタッとフィットするのがすごい。考えられてるよね」「これはアイディアだよね。これ、考えた人すごいわ」と熱く語りました。耐荷重や取り付け方法まで実践しつつ、「こういうフックがないブラシにも取り付けられる。これは本当に便利」と主婦目線のリアルな感想も添えています。
続いて登場したのは、「ウッディープレート」や「キュートフラワー」などの見た目にも楽しいアイテム。「まさかの100均でこれ買えるの？とびっくりして即買い」「これが100円だって、ほんとすごくない？」と価格破壊に感動のコメント。さらに「電子レンジや食洗機も使えるし、メイドインジャパン。直径15cmの絶妙な大きさで取り皿にもピッタリ」と使い勝手の良さにも太鼓判を押しました。
娘用に購入した「くるくるタイプの絡まないゴム」や、自身も愛用している「携帯できるポケット布テープ」にも言及。「めんどくさがり屋のラベリングの救世主だと思う」「薄くて小さいのでショースペースに収納できていい」と主婦ならではの発見を次々に披露。
「キャンドゥで買ったペットボトルホルダーは、セリアのものよりも手軽で使いやすい。大人も使いやすい色味でおすすめ」と、アイテムごとの比較も抜かりなし。「キャンドゥに軍配ですね」と率直に評価しました。
動画のラストは、「買おうか悩んだ時はとりあえず1枚だけ買って着てみて、よかったらセールの深夜にネットで追加注文するのがベスト」と、ユニクロTシャツの賢い買い方を紹介しつつ、「しのずチャンネルでは主婦の日常やお得な購入品情報をぺちゃぺちゃおしゃべりしながらお届けしていますので、ぜひチャンネル登録と高評価お願いします」と締めくくりました。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
購入品紹介とおしゃべりと暮らし＊100均紹介・DIY・収納etc…日々の暮らしを楽しく発信しています！