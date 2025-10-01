阪神の渡辺諒内野手（３０）、野口恭佑外野手（２５）、佐藤蓮投手（２７）、川原陸投手（２４）が来季の戦力構想から外れたことが３０日、分かった。

渡辺は２０１３年度ドラフト１位で日本ハムに入団。二塁のレギュラーとして活躍し、２２年オフに高浜とともに２対２の交換トレードで阪神に加入した。移籍１年目の２３年は５９試合に出場し、オリックスとの日本シリーズ第１戦では山本から先制打を放ち、３８年ぶりの日本一に貢献した。昨季も６７試合で打率・２６０、２本塁打。「若い選手が増えたので爆発的な成績を残さないといけない。スタメンで出られるように」とレギュラー奪回へ覚悟を語っていたが、今季は２軍暮らしが長く、移籍後最少の２２試合出場にとどまっていた。

野口は２２年度育成ドラフト１位で阪神に入団。２３年にファームで打率３割を残すと、秋季キャンプ中に岡田監督の目に留まり、支配下登録を勝ち取った。翌年は２６試合に出場し、７月７日・ＤｅＮＡ戦（甲子園）でプロ初安打も記録。右の長距離砲として注目を集め、今年１月にはＤｅＮＡ・宮崎の合同自主トレに参加。「結果を残せるようにやっていきたい」と恩返しを誓っていたが、１軍出場はなかった。

“神ドラフト”と呼ばれる２０年度ドラフト３位の佐藤蓮と、１８年度ドラフト５位で入団した川原は、それぞれ育成選手を経験。２人は昨年７月に支配下に返り咲くと、同年９月３０日・ＤｅＮＡ戦（甲子園）でプロ初登板を果たし、１回無失点に抑えた。さらなる飛躍が期待された今季はケガにも苦しみ、ともに１軍登板なしに終わっていた。

◆渡辺 諒（わたなべ・りょう）１９９５年４月３０日生まれ、３０歳。茨城県出身。１７８センチ、８６キロ。右投げ右打ち。内野手。東海大甲府高から１３年度ドラフト１位で日本ハムに入団。１４年１０月２日・西武戦（西武ドーム）でプロ初安打。１６年９月３０日・ロッテ戦（札幌ドーム）で初本塁打を放った。２２年オフに阪神へ移籍。１軍通算出場５９５試合、４２１安打、３２本塁打、１６７打点、打率・２５２（９月３０日現在）。

◆野口 恭佑（のぐち・きょうすけ）２０００年７月１７日生まれ、２５歳。長崎県出身。１８０センチ、８７キロ。右投げ右打ち。外野手。創成館高、九産大を経て、２２年度ドラフトで阪神から育成１位指名。２３年１１月に支配下登録された。２４年７月７日のＤｅＮＡ戦（甲子園）でプロ初安打、初打点をマークした。１軍通算出場２６試合、５３打数１０安打５打点、打率・１８９（９月３０日現在）。

◆佐藤 蓮（さとう・れん）１９９８年４月１１日生まれ、２７歳。静岡県出身。１８９センチ、１０５キロ。右投げ右打ち。投手。飛龍高、上武大を経て、２０年度ドラフトで阪神から３位指名。２２年オフに育成契約も、２４年７月に支配下に復帰。同年９月３０日・ＤｅＮＡ戦で１軍初登板。１軍通算出場１試合、０勝０敗、防御率０・００（９月３０日現在）。

◆川原 陸（かわはら・りく）２０００年１２月１２日生まれ、２４歳。長崎県出身。１８６センチ、９２キロ。左投げ左打ち。投手。創成館高から１８年度ドラフトで阪神から５位指名。２１年１１月に育成契約となったが、２４年７月に支配下に復帰。同年９月３０日・ＤｅＮＡ戦で１軍初登板。１軍通算出場１試合、０勝０敗、防御率０・００（９月３０日現在）。