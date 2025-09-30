¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡¢¼Â¼ÌÈÇ¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡Ù¥Á¥ÓÂÀÌò¤ËSNS¤Ç½¸¤Þ¤ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç?¡×ÏÃÂêÀè¹Ô·¿¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¥Õ¥¡¥óµ¿Ìä
¡¡2026Ç¯1·î9Æü¸ø³«Í½Äê¤Î¿·ºî±Ç²è¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡¡¿ÍÎà¥¯¥º²½·×²è!!!!!?¡Ù¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤¬9·î29Æü¤Ë¾ðÊó²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡¢¤Ê¤¨¤Ê¤Î¤¬¥Á¥ÓÂÀ¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö±Ç²è¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤¨¤Ê¤Î¤µ¤ó¤Ï¥¹¥¥ó¥Ø¥Ã¥É¤Î¤«¤Ä¤é¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢¼ó¤«¤é²«¿§¤¤¥¿¥ª¥ë¤ò¤«¤±¡¢¤ª¤Ç¤ó¤Î»®¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ÓÂÀ¤Ï¾®¤µ¤ÊÃË¤Î»Ò¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢¤ª¤Ç¤ó¤¬Âç¹¥Êª¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¤À¤¬¡¢X¤Ç¤Ï¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ø¤Î°ãÏÂ´¶¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤âÊÂ¤Ö¡£
¡Ô¤Ê¤¨¤Ê¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬¥Á¥ÓÂÀ¤ä¤ë¤Î!?¡Õ
¡Ô¥Á¥ÓÂÀ¤¬¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡¦¡¦¡¦ÃË¤¸¤ã¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤Î¤«?¡¡¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤Ê¤¨¤Ê¤Î?¡Õ
¡¡¤³¤¦¤·¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤ëÍýÍ³¤ò¥¨¥ó¥¿¥á·Ï¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡Ù¤Ï2008Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ì¡²è²È¡¦ÀÖÄÍÉÔÆóÉ×¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤È¤·¤Æ2015Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¸½ºß¤Ï4´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£¸¶ºî¤Ç¤Ï¾¯Ç¯¤À¤Ã¤¿6¤Ä»Ò¤Î·»Äï¤¬¡¢Äê¿¦¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ20Âå¤È¤Ê¤ê¡¢À¸¤¤ë»Ñ¤¬¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶ºî¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢°ãÏÂ´¶¤ò¼¨¤¹À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¤â¤È¤â¤È¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Î¼Â¼Ì²½¤Ï¡¢ÉÔÉ¾¤Ç¤¢¤ëÎã¤¬Â¿¤¤¡£¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡Ù¤Ï2022Ç¯¤Ë¤â¼Â¼Ì²½¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤¤Ï9¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¤ÎSnow Man¤¬½Ð±é¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤â¡¢ÆâÍÆ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¼ê¸·¤·¤¤À¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡Ö¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡Ù¤Ï¥É¥¿¥Ð¥¿¤ÊÀ¤³¦¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤â¤½¤â¼Â¼Ì²½¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤Ï¤¿¤·¤«¤Ç¤¹¡£º£²ó¤âA¤§! group¤È´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÀ¾Â¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤È¡¢STARTO ENTERTAINMENT¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¬ÊÂ¤Ö¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢¤Ê¤¨¤Ê¤Î¤µ¤ó¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¡È¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡É¤È¤·¤ÆÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÏÃÂêÀè¹Ô·¿¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Î¼Â¼Ì²½Æ±ÍÍ¡¢ÈãÈ½¤äµ¿Ìä¤ò½¸¤á¤ë¾ì¹ç¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤È¤¯¤Ë¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡Ù¤Ë¤ÏÇ®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃøÌ¾¿Í¤ò¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¤¦¤Ê¤é¤»¤ë¶Å¤Ã¤¿ºî¤ê¤ä¡¢¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤ÊÆâÍÆ¤òÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¼Â¼Ì²½ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤Ê¤¨¤Ê¤Î¤Ë¤Ï¡¢Á°É¾È½¤òÊ¤¤¹¤è¤¦¤Ê±éµ»¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£