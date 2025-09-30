今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された白目をむきながら眠る猫ちゃんの姿。何とも言えない寝顔に多くの猫好きさんたちが笑ってしまったようです。

投稿はXにて、71.9万回以上表示。いいね数は3.2万件を超えました。Xユーザーたちからは、「半目最高」「爆笑しました」などのコメントがたくさん寄せられたそうです。

一旦寝ます

今回、Xに投稿したのは「たぬを」さん。

投稿に写っていたのは、堂々とした様子で眠る猫ちゃん。うっすらと開いたまぶたから白目がのぞき、口元はほんの少し開いていたようです。普段の可愛らしい雰囲気とは一転、どこか迫力を感じさせる寝顔を浮かべていました。

そして、投稿に添えられていた飼い主さんの「一旦寝ます」というコメント。シンプルでありながら、猫ちゃんの表情とぴったり。猫ちゃんの白目をむいた寝顔と相まって、多くの人に笑いを届けたようです。

猫ちゃんの変顔にX民が爆笑

口を少し開けて白目をむいて寝ていた猫ちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、上記で紹介した声以外にも「良い夢が見れそうです」「おやすみなさーい」「不覚にも笑ってしまった」などの声が多く寄せられていました。

他にもコメント欄には、同じく白目をむいて爆睡している猫ちゃんたちの写真がたくさん集まっていました。何度も白目で寝ている姿を見ると、だんだん可愛く思えてクセになりそうです。

Xアカウント「たぬを」では、猫ちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。どの投稿も可愛いものばかりです。

