【拡大画像へ】

ドワンゴは、ライブ配信サービス「ニコニコ生放送」にて、「よふかしのうた Season2」完結を記念して、TVアニメ「よふかしのうた」、「よふかしのうた Season2」を10月4日、5日の2日間に無料一挙放送する。

TVアニメ「よふかしのうた」は週刊少年サンデーで2019年8月から2024年1月に連載され、累計560万部を突破した人気コミックスのアニメ化。番組は会員登録不要で誰でも無料で見ることができる。また10月5日0時よりニコニコチャンネルでの配信も開始する。

配信概要

よふかしのうた 全13話一挙放送

放送日時：10月4日19時

よふかしのうた 全13話一挙放送ぺーじ

よふかしのうた Season2 全12話一挙放送

放送日時：10月5日19時

よふかしのうた Season2 全12話一挙放送ページ

【よふかしのうた】

「初めて夜に、誰にも言わずに外に出た。」女子がニガテな中学２年生の夜守コウはただ今、なんとなく不登校中。さらには、夜に眠れない日々が続いている。そんなある日、コウは初めて夜に、誰にも言わずに外に出た。夜風が気持ちよく、どこまでも自由で、昼間とちがう世界。コウは夜に居場所を見つける。そこに突如、謎の美少女・七草ナズナが現れる。彼女は、夜の住人・吸血鬼。コウに、夜の楽しさを教えてくれるナズナ。「今日に満足できるまで、夜ふかししてみろよ。少年」夜に、そしてナズナに魅了されていくコウは、彼女に頼み込む。「俺を吸血鬼にしてください」ナズナは吸血鬼になる条件を教える。照れながら。それは......「人が、吸血鬼に恋をすること！」果たして恋を知らないコウは、ナズナと恋をして、晴れて吸血鬼になれるのか!?ふたりぼっちの、特別な「よふかし」が始まる＿＿

(C)2025コトヤマ・小学館／「よふかしのうた」製作委員会

(C)2022コトヤマ・小学館／「よふかしのうた」製作委員会