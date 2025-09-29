¥ª¡¼¥È¥Þ¼Ö¤Ç¤â¥¨¥ó¥¹¥È¤¹¤ë¤Ã¤Æ¥Þ¥¸!?¡¡¿®¹æÂÔ¤Á¤Ç¡ÖP¡×¤ä¡ÖN¡×¤âNG¡©¡¡AT¤Î»È¤¤Êý¤ÎÀµ²ò¤È¤Ï
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£AT¼Ö¤Ï¥¨¥ó¥¹¥È¤·¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¤½¤ì¤ÏÂç¤¤Ê´Ö°ã¤¤¤À
¢£ºäÆ»¤Ê¤É¤ÇËÜÍè¤Î¿Ê¹ÔÊý¸þ¤È¤ÏµÕ¤ÎÊý¸þ¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤¬Æ°¤¤¤¿¤È¤¤Ê¤É¤Ë¥¨¥ó¥¹¥È¤·¤ä¤¹¤¤
¢£Ç³Èñ¤ò²Ô¤°ÌÜÅª¤Ç¡ÖN¡×¥ì¥ó¥¸¤ÇÁö¹Ô¤·¤Æ¤â¸ú²Ì¤¬¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ë¤À¤±¤À
AT¼Ö¤Ç¤â¥¨¥ó¥¹¥È¤Ïµ¯¤³¤ë
¡¡¥¯¥é¥Ã¥Á¤Î¥«¥Ã¥È¤È¥ß¡¼¥È¡¢¤½¤·¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥®¥ä¤Î¥»¥ì¥¯¥È¤ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿À©¸æ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¥ª¡¼¥È¥Þ¥Á¥Ã¥¯¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡áAT¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤À¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢AT¼Ö¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¥¨¥ó¥¹¥È¤ÈÌµ±ï¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÁàºî¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¡¢AT¤Ç¤â¥¨¥ó¥¹¥È¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ï¡¢¼¡¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥±¡¼¥¹¡£
¡ ¾å¤êºä¤ÇD¥ì¥ó¥¸¤Î¤Þ¤Þ¡Ê¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤Þ¤º¤Ë¡Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤òÎ¥¤·¤Æ¡¢¥¯¥ë¥Þ¤¬¸åÂà¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç
¢ ²¼¤êºä¤ÇR¥ì¥ó¥¸¤Î¤Þ¤Þ¡Ê¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤Þ¤º¤Ë¡Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤òÎ¥¤·¤Æ¡¢Á°¿Ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î½ÐÎÏ¡Ê²óÅ¾¡Ë¤È¼ÖÂÎ¤Î¿Ê¹ÔÊý¸þ¤¬È¿ÂÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¹¥È¤òµ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡¤³¤ì¤¬¤¿¤À¥¨¥ó¥¹¥È¤òµ¯¤³¤·¤¿¤À¤±¤Ê¤é¡¢¥»¥ì¥¯¥¿¡¼¤òP¤«N¤ËÌá¤·¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤òºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤À¤¬¡¢¾åµ¤Î¤è¤¦¤ÊÁàºî¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÆâ¤Î²óÅ¾Êý¸þ¤È¡¢¥¿¥¤¥ä¤Î²óÅ¾Êý¸þ¤¬µÕ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢AT¤Î¥È¥ë¥³¥ó¤ËÂç¤¤ÊÉéÃ´¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡AT¤Î¸Î¾ã¤ä¼÷Ì¿¤ò½Ì¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿»¨¤ÊÁàºî¡¢¥·¥Õ¥È¥ß¥¹¤Ï¶ËÎÏÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥ë¥Þ¤¬»ß¤Þ¤êÀÚ¤ëÁ°¡Ê¤ï¤º¤«¤Ç¤âÁ°¿Ê¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡Ë¤Ç¡¢P¥ì¥ó¥¸¤äR¥ì¥ó¥¸¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤Î¤âATËÜÂÎ¤ËÂç¤¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤«¤«¤ê¡¢¸Î¾ã¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÀäÂÐ¤ËÈò¤±¤ë¤³¤È¡£
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¸Î¾ã¤Ê¤É¤Ç¼«Áö¤Ç¤¤Ê¤¤¶ÛµÞ»þ¤ò½ü¤¡¢N¥ì¥ó¥¸¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤Ï¥¿¥Ö¡¼¡£¤È¤¤É¤Ç³Èñ¤ò²Ô¤°°Õ¿Þ¤«¤é¡¢²¼¤êºä¤Ê¤É¤ÇN¥ì¥ó¥¸¤ËÆþ¤ì¤ÆÂÆÀ¤ÇÁö¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ï¥¢¥¯¥»¥ë¤òÁ´ÊÄ¤Ë¤·¤¿»þÅÀ¤ÇÇ³ÎÁ¥«¥Ã¥È¤¬Æ¯¤¯¤Î¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ìµ°ÕÌ£¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÆâ¤Î¥ª¥¤¥ë½á³êÎÌ¤¬¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°»þ¤ÈÆ±Åù¤È¤Ê¤ê¡¢AT¥¯¡¼¥é¡¼¤ËÎ®¤ì¤ë¥Õ¥ë¡¼¥É¤ÎÎÌ¤â¤ï¤º¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Ìý²¹¤¬¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ò¡¼¥Èµ¤Ì£¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¡£AT¤òÄË¤á¡¢¼÷Ì¿¤ò½Ì¤á¤ë¹Ô°Ù°Ê³°¤Î²¿Êª¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢É´³²¤¢¤Ã¤Æ°ìÍø¤Ê¤·¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÖ¿®¹æ¤Ç»ß¤Þ¤ë¤¿¤Ó¤ËN¥ì¥ó¥¸¤äP¥ì¥ó¥¸¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤â¤è¤¯¤Ê¤¤¡£D¥ì¥ó¥¸¤«¤é¥»¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¥¯¥é¥Ã¥Á¤¬ËàÌ×¤·AT¥Õ¥ë¡¼¥É¤¬Îô²½¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌµÂÌ¤ÊÁàºî¤Ïµ¡³£¤ò¤¤¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£ATËÜÂÎ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤êD¥ì¥ó¥¸¤Î¤Þ¤ÞÁö¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤¬¡¢°ìÈÖÍýÁÛÅª¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢AT¤Ï¥¤¡¼¥¸¡¼¤Ê¤Î¤¬ÍøÅÀ¤À¤¬¡¢»¨¤Ë°·¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£´ðËÜÅª¤Ë¤«¤Ê¤ê¥¿¥Õ¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²õ¤ì¤ë¤È¤È¤Æ¤â¹â²Á¤ÊÉôÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»ÅÁÈ¤ß¤ÈÍý¶þ¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Àµ¤·¤¯»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£