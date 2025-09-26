乃木坂46賀喜遥香、“ずっと幸せだった”卒業発表の3期生・久保史緒里への想い「これから先も…」

9月25日放送のTOKYO FM『SCHOOL OF LOCK！』内の『乃木坂LOCKS！』にて、乃木坂46の4期生・賀喜遥香が、卒業を発表したグループの3期生であり、自身と同い年だという久保史緒里への想いを語った。

【関連】乃木坂46賀喜遥香、“大好きな先輩”山下美月からのセンター継承にしみじみ「すごく大切な思い出に…」

放送内で、久保の卒業発表に触れた賀喜は、「寂しいですね」「卒業しますっていう話を聞いてから、毎日、史緒里のことを考えている」と切り出した。

続けて、「私は3期生さんオタクなんですよ。乃木坂の1、2期生のみなさんはもちろんなんですけど、3期生さん箱推しっていう状態で」「4期生として加入してきたので、一緒に活動できているっていう事実だけでもずっとずっと幸せで」といい、今年のツアーではたくさんの思い出が作れたと話しつつも、「もっといっぱい一緒にいたかったなっていう気持ちもある」と吐露。

その一方で、「でもね、私は史緒里ちゃんと“一緒に餃子パーティーしようね”っていう約束もしたから。これから先もいっぱい思い出を作りたいなって思うし、いっぱいお話したいなって思うし」「卒業コンサートが11月に開催されるので、横浜アリーナで。だから、それまでもまだ2ヶ月くらい時間があるから、そこでいっぱい思い出作りたいなって思う」と語った。

最後には、「先輩だけど同い年っていうので、いろんなことを一緒にやってきて。だから、なんだろうな…史緒里ちゃんの乃木坂人生で、少しでも、思い返した時に、私がいてくれたらいいなって思う」「“乃木坂これからも安心だな”って思ってもらえるように、活動を一緒にしていこうと思ってます」と、意気込みも明かしていた。