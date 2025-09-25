この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで思春期の子育ての悩みを語る道山ケイさん（思春期の子育てアドバイザー）が「【スマホ依存】毎日スマホばかりの息子に、叱るのをやめた結果どうなったか」と題して自身の経験とサポート事例を紹介した。動画冒頭で「叱るのをやめたらスマホ付けの息子との会話が増えた事例」というテーマを掲げた道山さんは、小中学生のスマホ依存に悩む親たちへ「やるべきことは決まっている」と語りかけた。



今回の動画では、中学3年生の子どもが1日中スマホを触り続け、親の決めた約束も守れない…という“山里さん”の事例を紹介。道山さんは「お子さんがスマホゲームに依存している状態ですよね。こんなとき、親としてどう対応すればいいか悩むのでは？」と共感しつつ、実際にスマホゲーム依存解決勉強会に参加した山里さんが「叱る」のをやめ、親子でルールを話し合うなど実践したことで、「以前よりも子供から話しかけられるようになった」「勉強という言葉を出しても拒絶されなくなった」「スマホの約束も守れるようになった」と、目に見える変化が起こったと力説した。



ポイントは三つ。第一に「親が一方的にルールを決めるのをやめ、子どもの意見も取り入れてルールを決め直した」こと。第二に「約束を守れない日があっても強く叱らない、人間だから守れない日もあると受け入れる」姿勢。そして第三に「子どもの要求をできるだけ聞くようにする。好きな料理を用意したり、子どもの話をしっかり聴くことを心がけた」と紹介。道山さんは「これは全部、愛情ボロメーターアップにつながる」と語り、「親の愛情がしっかり届くと、子どもは約束を守ろうと思えるようになる」と断言した。



また、親主体のルールではなく「子どもも納得できるルールを一緒に作ることで、守りやすくなる」と解説。改善の完全なゴールまではいかないものの、「やるべきこと（勉強や趣味）を見つけてあげることでスマホ・ゲームの時間も少しずつ減らせる」との考えを語った。



動画の締めくくりでは、山里さんのようにスマホ依存対策を実践したい親へ向け「同じようにやっていただければ、お子さんの症状も必ず良くなる」と道山さんが自信を見せつつ、今後開催予定のスマホゲーム依存解決勉強会についても案内を行い、「興味があれば早めにチェックしてほしい」と呼びかけ、動画を終えている。