家の中から外を覗いている柴犬さんに、ホースで水をかけてみたら…。自己主張が激しすぎる可愛い光景は記事執筆時点で32万回を超えて表示されており、1万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：家の中にいる犬→窓越しに『ホースで水を当ててみた』結果…まるで子供のような『可愛すぎる行動』】

ホースから出る水を見た犬→突然自己主張が激しくなり…

Xアカウント『@maromaron0904』に投稿されたのは、柴犬「まろん」ちゃんのお姿。

この日、お家の中から飼い主さんのお姿を見守っていたというまろんちゃん。

ホースで窓に水をかけてみると…普段はあまり見せないという『自己主張が激しい』お姿を見せてくれたのだといいます。

可愛すぎる光景に悶絶の声

ホースから出てくる水を捕まえるかのように、窓をカリカリし始めたというまろんちゃん。ぴょこぴょこ跳ねたり、カリカリしたり…まるで『大忙し』と言わんばかりに、素早い動きを見せたのだとか。

『普段はこんなにじゃないんですけどね…』飼い主さんもそうこぼしてしまうほど、目の前のホースから出てくるお水に大興奮、大喜びするそのお姿は、多くの人々をほっこりと和ませ、笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「ダチョウ倶楽部的なリアクションｗ」「何回も見たい可愛さ」「ずっと見てても飽きない」「かわいい」など、多くのコメントが寄せられています。

ちょっぴり臆病で甘えん坊な女の子♡

2023年9月4日生まれのまろんちゃんは、ちょっぴり怖がりで甘えん坊な女の子。飼い主さんとお散歩をしたり、お家の中でのんびりと過ごしたり。その日常はあまりにも微笑ましく、愛にあふれたもの。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすまろんちゃんのお姿は柴犬の魅力や癒やし、たくさんの笑顔を日々発信し続けています。

