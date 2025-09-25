この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「【一撃で解決】LINEをパソコン(PC)で使うカンタン3ステップ」と題した動画で、IT分野で人気のひらい先生が、自宅や職場でLINEをパソコンで簡単に使い始める方法を分かりやすく解説した。今回の動画では、WindowsやMacBookなど様々なパソコンユーザーに向けて、「GoogleやYahooなどの検索サイトから“LINE”と検索するのが第一歩」と語りかける。

ひらい先生は「多分ね、Windowsのパソコンを使っている方多いと思うんですけれども」と推測しつつ、検索エンジンの使い方から丁寧に説明。「検索した一番上にLINEの公式サイトが出てきます」とポイントを押さえたアドバイスを送る。その上で、「LINEの公式サイトをクリックします」と手順をひとつひとつ示した。

次のステップとして、「LINEのサイトを開いていただくと、ダウンロードと表示が出てます」とパソコン版LINEダウンロードの入口を案内。さらに、「パソコンのアイコンが一番右側にあるので、それをクリックします」と続け、使用する端末によって表示が違うケースにもしっかり触れ、「僕MacBook...Appleのですね、MacBookを使っているのでこちらのAppTourを開きます」と自身の状況を交えて説明した。

今回の解説動画のラストでは、「僕はすでにダウンロードしているので」と自身の経験もシェア。「LINEをパソコンで使いたい方は、この手順で“今すぐ”始めてみてください」と視聴者にシンプルさと手軽さを強調し、動画を締めくくった。

