【一撃で解決】LINEをパソコン(PC)で使うカンタン3ステップ | LINE専門家ひらい先生が解説
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「【一撃で解決】LINEをパソコン(PC)で使うカンタン3ステップ」と題した動画で、IT分野で人気のひらい先生が、自宅や職場でLINEをパソコンで簡単に使い始める方法を分かりやすく解説した。今回の動画では、WindowsやMacBookなど様々なパソコンユーザーに向けて、「GoogleやYahooなどの検索サイトから“LINE”と検索するのが第一歩」と語りかける。
ひらい先生は「多分ね、Windowsのパソコンを使っている方多いと思うんですけれども」と推測しつつ、検索エンジンの使い方から丁寧に説明。「検索した一番上にLINEの公式サイトが出てきます」とポイントを押さえたアドバイスを送る。その上で、「LINEの公式サイトをクリックします」と手順をひとつひとつ示した。
次のステップとして、「LINEのサイトを開いていただくと、ダウンロードと表示が出てます」とパソコン版LINEダウンロードの入口を案内。さらに、「パソコンのアイコンが一番右側にあるので、それをクリックします」と続け、使用する端末によって表示が違うケースにもしっかり触れ、「僕MacBook...Appleのですね、MacBookを使っているのでこちらのAppTourを開きます」と自身の状況を交えて説明した。
今回の解説動画のラストでは、「僕はすでにダウンロードしているので」と自身の経験もシェア。「LINEをパソコンで使いたい方は、この手順で“今すぐ”始めてみてください」と視聴者にシンプルさと手軽さを強調し、動画を締めくくった。
