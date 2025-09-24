¡Ö¥â¥ó¥Ï¥ó¥ï¥¤¥ë¥º¡×¤Ë¥´¥°¥Þ¥¸¥ª¥¹¹ßÎ×¡£12·î¤ËÇÛ¿®¤Ø¡ÚTGS2025¡Û
¡ÚTGS2025 ¥«¥×¥³¥ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡Û 9·î24Æü23»þ～ ÊüÁ÷
¡¡¥«¥×¥³¥ó¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 5/Xbox Series X|S/PCÍÑ¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·¥â¥ó¥¹¥¿ー¡Ö¥´¥°¥Þ¥¸¥ª¥¹¡×¤ò12·î¤Ë¼ÂÁõ¤¹¤ë¡£
¡¡¥´¥°¥Þ¥¸¥ª¥¹¤Ï¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー4G¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÂç·¿¤Î¥â¥ó¥¹¥¿ー¤Ç¡¢12·î¤ËÇÛ¿®Í½Äê¤ÎÌµÎÁ¥¿¥¤¥È¥ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÂè4ÃÆ¤ÎÄÉ²Ã¥â¥ó¥¹¥¿ー¤È¤·¤ÆËÜºî¤Ë¿·ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½¹ð¤µ¤ì¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¥Ï¥ó¥¿ー¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ë¤½¤ÎµðÂÎ¤ò¸½¤ï¤¹¥·ー¥ó¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚTGS2025 ¥«¥×¥³¥ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡Û
(C)CAPCOM