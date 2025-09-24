メゾン マルジェラ フレグランスの香りを唇に♡レイジーサンデー リップバーム

メゾン マルジェラ フレグランスを代表する香り「レイジーサンデー モーニング」が、2025年11月20日、待望のリップバームとして登場します♡スズランやイリスの繊細な香りにグルマン バニラをほんのり加えた優美な香りと、グリセリンやヒアルロン酸、スクワラン配合で唇にとろける潤いヴェールを形成。長時間うるおいが続く贅沢なリップケアを叶えます。

香りと潤いを両立したフォーミュラ

レプリカ リップバーム レイジーサンデー モーニング

「レプリカ リップバーム レイジーサンデー モーニング」は税込4,400円、内容量15mL。

スズランアコード、イリスアコード、ホワイトムスク、アンブレットシード、グルマンホワイトバニラの5層の香りが、唇に優しく広がります。

グリセリンとヒアルロン酸、スクワラン配合で、柔らかく滑らかな唇へ導き、心地よい香りと潤いが同時に楽しめます。

メゾン マルジェラ「レプリカ」の世界観

メゾン マルジェラは1988年パリ発のブランドで、1994年よりヴィンテージ洋服を再現した「レプリカ」コレクションを展開。

2012年にはフレグランスラインも誕生しました。レプリカ リップバームは、香りを通じて記憶やムードを呼び覚まし、レイジーサンデー モーニングの心地よい朝の時間を唇で再現します。

オードトワレとのレイヤリングもおすすめです♪

唇から香る贅沢なひととき

メゾン マルジェラ フレグランスの「レプリカ リップバーム レイジーサンデー モーニング」は、香りと潤いを両立した新感覚のリップケア。

税込4,400円で、15mLのたっぷり容量は毎日の唇ケアに最適です。甘く優美なバニラニュアンスとスズラン・イリスの香りに包まれながら、贅沢で心地よいひとときを楽しんでみませんか♡