グランカルビーの新作♡伊勢海老＆燻製だし醤油風味が登場
阪急うめだ本店で展開する「グランカルビー」から、2025年10月3日（金）に新作ポテトスナックが登場します。今回発売されるのは『PotatoCrispy 伊勢海老のビスク味』と『PotatoAroma 燻製だし醤油風味』。リッチな味わいとこだわりの製法で仕上げられた特別な一品は、プチギフトやご褒美スナックにもぴったり♡ ギフトボックス入りも登場し、大切な人への贈り物としてもおすすめです。
グランカルビー新作2フレーバーの魅力
価格：60g / 540円（税込）
「PotatoCrispy 伊勢海老のビスク味」は九州産じゃがいもを100％使用。濃厚でクリーミーなビスク風味を、波型スティックカットで楽しめます（※伊勢海老パウダー0.02％使用）。
価格：60g / 540円（税込）
一方「PotatoAroma 燻製だし醤油風味」は、国産じゃがいもをひまわり油でフライ。香ばしい燻製の香りと鰹だしの深みが特徴で、噛むほどに味わいが広がります♪
・発売日：2025年10月3日（金）
・販売場所：阪急うめだ本店「グランカルビー」／阪急百貨店オンラインストア
贈り物にもぴったりのギフトボックス
グランカルビーでは、人気商品を詰め合わせたギフトボックスも展開。6個入り（3,828円）と8個入り（5,230円）の2種類が登場します。
ラインナップには新作の「伊勢海老のビスク味」と「燻製だし醤油風味」も加わり、バラエティ豊かな味わいを楽しめます。
化粧箱入りで高級感があり、フォーマルな贈り物にも◎。
秋の贈り物にふさわしい新作スナック♡
「グランカルビー」から新たに登場する2つのフレーバーは、これまでにない贅沢なおいしさを楽しめる特別なスナックです。
ご褒美タイムのおともにはもちろん、季節のギフトとしても喜ばれること間違いなし。阪急うめだ本店やオンラインストアで手に入るこの新作を、ぜひチェックしてみてください。
あなたの大切なひとときを彩ってくれるはずです♪