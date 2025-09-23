グランカルビーの新作♡伊勢海老＆燻製だし醤油風味が登場

阪急うめだ本店で展開する「グランカルビー」から、2025年10月3日（金）に新作ポテトスナックが登場します。今回発売されるのは『PotatoCrispy 伊勢海老のビスク味』と『PotatoAroma 燻製だし醤油風味』。リッチな味わいとこだわりの製法で仕上げられた特別な一品は、プチギフトやご褒美スナックにもぴったり♡ ギフトボックス入りも登場し、大切な人への贈り物としてもおすすめです。

グランカルビー新作2フレーバーの魅力

価格：60g / 540円（税込）

「PotatoCrispy 伊勢海老のビスク味」は九州産じゃがいもを100％使用。濃厚でクリーミーなビスク風味を、波型スティックカットで楽しめます（※伊勢海老パウダー0.02％使用）。

価格：60g / 540円（税込）

一方「PotatoAroma 燻製だし醤油風味」は、国産じゃがいもをひまわり油でフライ。香ばしい燻製の香りと鰹だしの深みが特徴で、噛むほどに味わいが広がります♪

・発売日：2025年10月3日（金）

・販売場所：阪急うめだ本店「グランカルビー」／阪急百貨店オンラインストア

贈り物にもぴったりのギフトボックス

グランカルビーでは、人気商品を詰め合わせたギフトボックスも展開。6個入り（3,828円）と8個入り（5,230円）の2種類が登場します。

ラインナップには新作の「伊勢海老のビスク味」と「燻製だし醤油風味」も加わり、バラエティ豊かな味わいを楽しめます。

化粧箱入りで高級感があり、フォーマルな贈り物にも◎。

秋の贈り物にふさわしい新作スナック♡

「グランカルビー」から新たに登場する2つのフレーバーは、これまでにない贅沢なおいしさを楽しめる特別なスナックです。

ご褒美タイムのおともにはもちろん、季節のギフトとしても喜ばれること間違いなし。阪急うめだ本店やオンラインストアで手に入るこの新作を、ぜひチェックしてみてください。

あなたの大切なひとときを彩ってくれるはずです♪