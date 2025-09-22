この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「本当に影響力のある人がやっている"発信方法6選"を紹介します。やるだけで、今より数倍の影響力がつきます。」で、発信者のりゅう先生（マーケティング侍）が、SNSやビジネスシーンで圧倒的な影響力を持つ人たちに共通する"発信力爆増の秘訣"を明かした。



りゅう先生は、「人気が出るインフルエンサーや影響力を持つ人たちには6つの共通パターンがある」と断言。特に重要なポイントとして「目新しさを最優先せよ」と強調。「一辺倒に誰もが言ってる内容を発信しても、それではあなたを選ぶ理由がない。その他大勢に埋もれてしまう」と指摘し、まず“常識を破壊する”ことが最初のカギだと語った。



りゅう先生は常識を打ち破って新しい価値観や視点を提示する「常識破壊フレーム」を提唱。「例えば、一般的に“値下げが売上アップの鉄則”と思われているが、『値下げしたらむしろ危険、値上げこそ売れる』という逆張りの切り口を持つことが重要」と独自見解を述べた。その上で、「整合性のある理由付けが難しければ、AIにアイディアや理屈を出してもらうのも有効」と現代流の発信術を披露。



続いて、「隠れたニーズ、つまり“みんなが本音で思っていたこと”を掘り起こす重要性」を解説。サブスク疲れやタイパ（タイムパフォーマンス）など、実は多くの人が無意識に感じている課題や不満を、短いキャッチフレーズとして言語化できた時に一気に共感が爆発するとし、「レビューの低評価や日常会話、AIの活用で本音ワード発掘もできる」とヒントを明かした。



さらに、「言葉のラベリング力」も成功の秘訣に。りゅう先生は「新しい現象や価値観をネーミングして浸透させた人がバズる」と強調し、「SNS疲労」「無限スクロール地獄」など自作のキーワードを例示。「人間が出せないアイディアやキャッチコピーこそ、積極的にAIに手伝ってもらうべき」と現代的な視点を強調した。



また、“異業種や異なるジャンルを掛け合わせることで新たな価値を生む”発想や、「自分の失敗談や黒歴史を物語に変える勇気」を最強の武器と語る。失敗や弱さをさらけ出すことでファンを獲得しやすくなる一方、「他が語っていないオリジナルなやらかしは大きな武器になる」と力説した。



そして、「未来に起こる変化を先取りして言語化できる人は必ずヒットする」と締めくくり、「未来予想を外れてもいいから自分の意見を発信し続けることで信頼やファンが増える」とアドバイス。「理由付けが思い浮かばない時はAIも活用しよう」と重ねて語った。



ラストには「今回紹介した6つのやり方に加えて、2025年後半の最新トレンドをまとめた企画マニュアルもLINE登録で配布中」として、番組公式LINEやコミュニティ、ラジオ番組の活用も呼びかけ。