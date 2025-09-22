【レンジで薬膳レシピ】長いもで軽やか＆クリーミー『長いものレンチンホワイトソース』

疲労回復にもぴったりな〈長いも〉を、かろやかなホワイトソースにアレンジ。

とろろの自然なとろみで作るソースは、クリーミーなのにあっさりしていて、ドリアやグラタンにも大活躍します。いつものホワイトソースより簡単で失敗知らず。ヘルシーに楽しめる万能レシピです。

〈長いも〉の薬膳効果とは？

薬膳とは 中国の伝統医学「中医学」に基づき、季節や食べる人の体調、体質に合わせた食材選びや調理法を推奨する食事法のこと。食によって不調を改善し、病気を防ぐ予防医学として、近年注目を集めています。

長いもは、＜食べる生薬＞といえるような食材。滋養強壮効果があるので、食欲不振や疲労感で体がぐったりしているときにおすすめです。体をうるおわせる力もあり、乾燥対策やアンチエイジングにも。

煮くずれしにくく生でも食べられるので、火の通りぐあいの心配もない、使い勝手のよさも魅力。毎日小まめに、食べつづけてほしい万能食材なんです！

『長いものホワイトソース』のレシピ

材料（作りやすい分量）

長いものすりおろし……140g

牛乳……3/4カップ

塩……小さじ1/3

バター……15g

作り方

口径約14cmの耐熱のボールに材料をすべて入れて混ぜ、ラップをせず電子レンジ（600W）で1分加熱する。一度取り出し、底からよく混ぜる。再度電子レンジで粘りけが出るまで1分30秒〜2分30秒加熱し、均一になるまでよく混ぜる。



ご飯、長いもホワイトソース、ミートソース、チーズを順に重ねて焼いてドリアにして食べるのがおすすめ！

クリーミーなのに軽やかな長いもホワイトソースは、ヘルシー派の味方。ドリアやグラタンなど、いろいろな料理にアレンジして楽しんでくださいね♪

（『オレンジページ』2025年9月17日号より）