【レンジで薬膳レシピ】長いもで軽やか＆クリーミー『長いものレンチンホワイトソース』
疲労回復にもぴったりな〈長いも〉を、かろやかなホワイトソースにアレンジ。
とろろの自然なとろみで作るソースは、クリーミーなのにあっさりしていて、ドリアやグラタンにも大活躍します。いつものホワイトソースより簡単で失敗知らず。ヘルシーに楽しめる万能レシピです。
〈長いも〉の薬膳効果とは？
薬膳とは 中国の伝統医学「中医学」に基づき、季節や食べる人の体調、体質に合わせた食材選びや調理法を推奨する食事法のこと。食によって不調を改善し、病気を防ぐ予防医学として、近年注目を集めています。
長いもは、＜食べる生薬＞といえるような食材。滋養強壮効果があるので、食欲不振や疲労感で体がぐったりしているときにおすすめです。体をうるおわせる力もあり、乾燥対策やアンチエイジングにも。
煮くずれしにくく生でも食べられるので、火の通りぐあいの心配もない、使い勝手のよさも魅力。毎日小まめに、食べつづけてほしい万能食材なんです！
『長いものホワイトソース』のレシピ
材料（作りやすい分量）
長いものすりおろし……140g
牛乳……3/4カップ
塩……小さじ1/3
バター……15g
作り方
口径約14cmの耐熱のボールに材料をすべて入れて混ぜ、ラップをせず電子レンジ（600W）で1分加熱する。一度取り出し、底からよく混ぜる。再度電子レンジで粘りけが出るまで1分30秒〜2分30秒加熱し、均一になるまでよく混ぜる。
ご飯、長いもホワイトソース、ミートソース、チーズを順に重ねて焼いてドリアにして食べるのがおすすめ！
クリーミーなのに軽やかな長いもホワイトソースは、ヘルシー派の味方。ドリアやグラタンなど、いろいろな料理にアレンジして楽しんでくださいね♪