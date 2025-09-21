正体を隠した雪女が「言ってはいけないタブー」に振り回される！両想いなのになぜこれほどすれ違うのか!?【作者に訊く】
【漫画】本編を読む
「雪に凍える者を殺す存在」と言い放ち、口外すれば命を奪うと告げる冷酷な雪女。だが、恋をしたことがきっかけで、なんともじれったい存在になってしまい……？
「31番目のユーリ」(「WEBコミックガンマ」)を連載中の漫画家のくりきまる( @kurikimaru)さん。くりきまるさんが個人創作漫画としてSNSに投稿した「掟に苦しむ雪女」に、X(旧：Twitter)上で1.4万件を超える「いいね」とともに、読者から「もどかしすぎ」「このにぶちん！」と、じれったいラブコメ展開にやきもきする声が多く寄せられている。作品のあらすじとともに、作者のくりきまるさんに同作の制作背景を訊いた。
かつて雪山で遭難した少年の前に現れた雪女。「今日見たことは誰にも言ってはいけないわよ」と言い残し姿を消した──。数年後、青年となった彼の元に現れたのは、旅の途中だと話す女性「お雪」だった。そのまま青年の家に居座り「一目惚れしたからお嫁さんにしてほしい」と求婚する彼女こそ、あの夜の雪女だ。しかし「掟」に縛られ正体を明かせず、両想いなのに関係はすれ違ってしまう。切なさと笑いが同居する物語だ。
本作、「掟に苦しむ雪女」を描いたきっかけについて作者のくりきまるさんは「昔話の雪女は、すんなり夫婦になっていますが、その過程にはどんな出来事があったのかを想像しました」と語った。お雪は、涙目で頭を抱えたり、思惑通りに進んでワクワクしたりと、感情表現が豊かだ。キャラクターを描くうえでの工夫について尋ねると「なるべくリアクションを大きくかわいらしく、見ただけで心情がわかるよう心掛けています」と教えてくれた。
さらに作品全体のテーマについてくりきまるさんは「種族間や文化の差はあれど、悩みや喜びを感じる箇所など根っこにあたる部分はみな同じと思ってる」と語り、「その辺りの共感を感じとっていただける話を作りたいと気をつけている」と話してくれた。
昔話をベースにしつつ、掟に振り回されるのは人間ではなく雪女側という逆転の発想。そこにくりきまるさんのユーモラスで優しい表現が重なり、現代の読者を惹きつけるラブコメへと変わっている本作、「掟に苦しむ雪女」。あなたもぜひ、読んでみてほしい。
取材協力：くりきまる(@kurikimaru)