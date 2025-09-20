【EITHER＆】新色ティント登場♡「Dewy Syrup Tint」で叶える艶リップコレクション
韓国発コスメブランド「EITHER＆（イーザーアンド）」の人気リップティント「Dewy Syrup Tint」から、待望の新色3色が2025年10月11日（土）に発売されます。透明感あふれるカラーと艶やかな仕上がりで、すでに多くの女性から支持を集める同シリーズ。さらに今回は「アルコールプルーフ」の臨床試験を行い、飲み会やパーティーなどお酒の場でも落ちにくいリップとして進化しました。全9色の豊富なラインナップとノベルティキャンペーンにも注目です。
EITHER＆ティント新色3色をチェック
新たに加わるのは、愛らしいストロベリーピンク「07 Pink Hertz」、果汁感あふれるルミナスチェリーピンク「08 Cherryology」、透け感と血色感を両立したピーチピンク「09 Vitalism」の3色。
どれもシロップのような透明感と光沢を放ち、シーンを問わず華やかな唇を演出してくれます♡
全9色のラインナップと特徴
01 MELT AWAY
ライトコーラル×ピンクのネオピーチ
02 TOKYO BLOSSOM
ピンク×パープルのミュートピンク
03 LITTLE BIT
オレンジ×レッドのテックコーラル
04 HIP SEOUL
ブラウン×オレンジのキャラメルカラー
05 EITHER WAY
ブラウン×ローズのノバココア
06 HEART ATTACK
ディープレッドを抑えたリッチなレッド
「Dewy Syrup Tint」は全9色で展開。新色3色に加え、既存のクラシックカラーも人気です。ソフトな発色から深みのあるトーンまで揃い、気分やコーデに合わせて選べるのが魅力です。価格は1,650円（税込）。
発売日・ノベルティ・取扱店舗
発売日は2025年10月11日（土）。公式ECやQoo10に加え、全国のロフト・ショップインで購入可能です。
さらに対象店舗ではEITHER＆製品を2点以上購入すると、GISELLEトレーディングカード3枚セットをプレゼント♪数量限定なので早めにチェックしたいですね。
まとめ♡艶も透明感も叶えるティント
EITHER＆「Dewy Syrup Tint」は、艶めくグロウオイルと透け感カラーで立体的な美リップを演出。
さらにアルコールプルーフで、色落ちを気にせず一日中楽しめるのも嬉しいポイントです。全9色の幅広いラインナップから、自分らしいカラーを見つけて秋冬メイクに取り入れてみてください♪