【EITHER＆】新色ティント登場♡「Dewy Syrup Tint」で叶える艶リップコレクション

韓国発コスメブランド「EITHER＆（イーザーアンド）」の人気リップティント「Dewy Syrup Tint」から、待望の新色3色が2025年10月11日（土）に発売されます。透明感あふれるカラーと艶やかな仕上がりで、すでに多くの女性から支持を集める同シリーズ。さらに今回は「アルコールプルーフ」の臨床試験を行い、飲み会やパーティーなどお酒の場でも落ちにくいリップとして進化しました。全9色の豊富なラインナップとノベルティキャンペーンにも注目です。

EITHER＆ティント新色3色をチェック

新たに加わるのは、愛らしいストロベリーピンク「07 Pink Hertz」、果汁感あふれるルミナスチェリーピンク「08 Cherryology」、透け感と血色感を両立したピーチピンク「09 Vitalism」の3色。

どれもシロップのような透明感と光沢を放ち、シーンを問わず華やかな唇を演出してくれます♡

全9色のラインナップと特徴

01 MELT AWAY

ライトコーラル×ピンクのネオピーチ

02 TOKYO BLOSSOM

ピンク×パープルのミュートピンク

03 LITTLE BIT

オレンジ×レッドのテックコーラル

04 HIP SEOUL

ブラウン×オレンジのキャラメルカラー

05 EITHER WAY

ブラウン×ローズのノバココア

06 HEART ATTACK

ディープレッドを抑えたリッチなレッド

「Dewy Syrup Tint」は全9色で展開。新色3色に加え、既存のクラシックカラーも人気です。ソフトな発色から深みのあるトーンまで揃い、気分やコーデに合わせて選べるのが魅力です。価格は1,650円（税込）。

発売日は2025年10月11日（土）。公式ECやQoo10に加え、全国のロフト・ショップインで購入可能です。

さらに対象店舗ではEITHER＆製品を2点以上購入すると、GISELLEトレーディングカード3枚セットをプレゼント♪数量限定なので早めにチェックしたいですね。

まとめ♡艶も透明感も叶えるティント

EITHER＆「Dewy Syrup Tint」は、艶めくグロウオイルと透け感カラーで立体的な美リップを演出。

さらにアルコールプルーフで、色落ちを気にせず一日中楽しめるのも嬉しいポイントです。全9色の幅広いラインナップから、自分らしいカラーを見つけて秋冬メイクに取り入れてみてください♪