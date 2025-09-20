¡ÚËþÊ¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥ì¥·¥Ô¡Û·Ü¤â¤â¡õ¤à¤Í¤Î»ÝÌ£¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡Ö·Ü¤â¤ê¤â¤ê¥È¥Þ¥È¼Ñ¡×
45ºÐ¤Î»þ¤Ë¼õ¤±¤¿·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¤Ë°ìÇ°È¯µ¯¤·¡¢¿©À¸³è¤ò¸«Ä¾¤·1Ç¯¤Ç14kg¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¥Ï¥ë¤µ¤ó¡£É×ÉØ¹ç¤ï¤»¤Æ24kg¤ä¤»¤¿¥ì¥·¥Ô¤òInstagram¤ÇÈ¯¿®¤·¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¯¤ÆÂçËþÂ¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡×¤ÈÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥ë¤µ¤ó¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡õÄã»é¼Á¤¬´ðËÜ¡£Æ¦Éå¤ä·Ü¤à¤ÍÆù¡¢¤¨¤Î¤¤¿¤±¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¿È¶á¤Ê¿©ºà¤ò»È¤¤¡¢¥é¥¯¤Ëºî¤ì¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£Ãº¿å²½Êª¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÀ©¸Â¿©¤È°ã¤¤ËþÂ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤¹¡£
¢£·Ü¤â¤ê¤â¤ê¥È¥Þ¥È¼Ñ
·Ü¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¿¥È¥Þ¥È¼Ñ¤òÁ´Î³Ê´¥Ñ¥ó¤Ë¤Î¤»¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤â¡ª
2½µ´ÖÎäÅàÊÝÂ¸OK
¡Ú1¿ÍÊ¬¡¡258kcal¡¿P:34g¡¿F:7.6g¡¿C:16g¡Û
ºàÎÁ¡Ê3¿ÍÊ¬¡Ë
·Ü¤â¤âÆù¡ÊÈé¤ò¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¡Ë¡Ä¾®1Ëç¡Ê200g¡Ë
·Ü¤à¤ÍÆù¡ÊÈé¤ò¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¡Ë¡Ä¾®1Ëç¡Ê200g¡Ë
±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦¡Ä³Æ¾¯¡¹
¼ò¡¢ÊÒ·ªÊ´¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸1
¶Ì¤Í¤®¡Ä1/2¸Ä
¤·¤á¤¸¡Ä1¥Ñ¥Ã¥¯
¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¡Ä¾®¤µ¤¸1
£Á¥«¥Ã¥È¥È¥Þ¥È´Ì¡Ä1´Ì¡Ê400g¡Ë
¡¡ðùÎ³¥³¥ó¥½¥á¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¡¼ò¡ÄÂç¤µ¤¸2
¡¡¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ê¥Á¥å¡¼¥Ö¡Ë¡Ä3cm
¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¡ÄÂç¤µ¤¸1¤È1/2
ÌµÄ´À°Æ¦Æý¡Ê¤Þ¤¿¤ÏµíÆý¡Ë¡Ä100ml
¥É¥é¥¤¥Ñ¥»¥ê¡Ä¹¥¤ß¤ÇÅ¬ÎÌ
ºî¤êÊý
1.·ÜÆù¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Ò¤È¸ýÂç¤ËÀÚ¤ê¡¢±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦¡¢¼ò¤ò¤â¤ß¹þ¤ß¡¢10Ê¬¤Û¤É¤ª¤¤¤¿¤éÊÒ·ªÊ´¤ò¤Þ¤Ö¤¹¡£
2.¶Ì¤Í¤®¤ÏÇöÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¤·¤á¤¸¤ÏÀÐ¤Å¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Û¤°¤¹¡£
3.¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢1¤òÊÂ¤Ù¤ë¡£¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¤¤¿¤éÎ¢ÊÖ¤·¡¢2¡¢A¤ò²Ã¤¨¤Æ·Ú¤¯º®¤¼¡¢¥Õ¥¿¤ò¤·¤Æ¼å²Ð¤Ç10Ê¬¤Û¤É¼Ñ¤ë¡£
4.¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤¿¤é¡¢¤µ¤é¤ËÆ¦Æý¤ò²Ã¤¨¡¢¼ÑÎ©¤¿¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯º®¤¼¤Ê¤¬¤é²¹¤á¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¹¥¤ß¤Ç¥É¥é¥¤¥Ñ¥»¥ê¡ÊÊ¬ÎÌ³°¡Ë¤ò¤Õ¤Ã¤Æ¤â¡£
¢¨P¡á¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡¢F¡á»é¼Á¡¢C¡áÃº¿å²½Êª¤Ç¤¹¡£¡Ö¹¥¤ß¤Ç¡×¤ÈÉ½µ¤µ¤ì¤¿ºàÎÁ¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
