日本テレビのニュース番組では「いいね！の前に考える それって本当？」と題して、SNSなどで拡散される情報とどう向き合っていくべきか考えていきます。18日のテーマは、「トランプ大統領が投稿した“燃えるシカゴ”の街･･･背景に何が？」NNNワシントン特派員の増田理紗記者が解説します。

■トランプ大統領が“合成画像”投稿･･･シカゴに州兵派遣を示唆？

こちらが今月6日、トランプ大統領が自身のSNSに投稿した画像です。炎が上がる中西部・シカゴの街を背景に、軍服を着たトランプ大統領が映るこの画像。もちろん合成で本物ではありません。

さらに国防総省から名称変更したばかりの戦争省に言及し、「シカゴはすぐになぜ“戦争省”と呼ばれるのか知ることになる」と脅すような文章を添えています。

――なぜトランプ大統領はこんな投稿をしたんでしょうか？

シカゴに「州兵」などを派遣することを示唆したものなのですが、地元イリノイ州の知事は「大統領がアメリカの都市に戦争をしかけると脅迫している。異常なことだ」と批判するなど大きな問題となっています。

■ワシントンなどに派遣「州兵」とは？

州兵は、アメリカの各州などが持つ軍事組織です。

「連邦軍」とは別の組織で、平時では「州知事」の指揮のもと、自然災害での救助や治安維持などにあたっています。

有事の際には「大統領」が指揮権を発動できますが、アメリカが外国の侵略を受けた時や、反乱が起きたり起きる危険がある場合などに限ると定められています。

既にトランプ大統領は、先月から私がいま住んでいる首都・ワシントンに州兵を派遣しています。

現在はおよそ2300人の州兵が展開していて中心部でも、巡回する州兵の姿を毎日見かけます。

小銃などを持った州兵らがパトロールに当たるという極めて異例な光景が、今、日常になりつつあります。

――ワシントンに州兵を派遣した理由は何なんでしょうか？

トランプ大統領はワシントンはギャングや犯罪者、ホームレスに占拠されていて「犯罪が制御不能な状態にある」ためと説明しているのです。

■ワシントンは本当に「犯罪が制御不能な状態」か

確かにワシントンは決して治安が良いとは言えないが、トランプ氏が主張するように制御不能な状態という訳ではなく、犯罪数は減少しているんです。

ワシントンの警察によると、去年の凶悪犯罪の発生件数は前の年に比べ35％減少。

ワシントンのバウザー市長は凶悪犯罪の発生件数は「過去30年で最低水準だ」と述べています。

そのためワシントンでは「トランプの乗っ取りだ」などと州兵の派遣に反対する大規模な抗議デモが行われたほか、ワシントンの司法長官は「大統領の権限をはるかに逸脱する軍事占領だ」などとして、連邦地裁に提訴しています。

■州兵派遣の背景には何が？

政権にとって重要な節目となる来年秋の「中間選挙」に向けたアピールだと見られています。

トランプ氏は州兵をワシントンの他にもシカゴ、ニューヨーク、ルイジアナ州のニューオーリンズなどにも派遣する意向を示しているほか、15日には、テネシー州のメンフィスへの派遣を表明しました。

これらの地域を見てみますと、いずれも市長が野党・民主党の所属です。

民主党が優勢な都市部に狙いを定め、トランプ大統領が強いリーダーシップで問題解決に乗り出す構図を全面に押しだし、支持者にアピールする狙いがあるのです。

「治安問題」は有権者の関心が高い分野ですので、中間選挙を前に主要な争点にしたいという思惑もあると見られています。

こうしたトランプ氏の行動が、どう評価されるのか。来年秋の中間選挙で一つの答えが出る事になります。

（NNNワシントン・増田理紗）