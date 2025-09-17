【アーケードアーカイブス スチールワーカー】 9月18日 配信予定 価格：PS4版 837円、Switch版 838円 【アーケードアーカイブス2 スチールワーカー】 9月18日 配信予定 価格：1,100円（PS5/Switch 2/Xbox Series X|S版） プレイ人数：1～2人

ハムスターは、プレイステーション 4/Nintendo Switch用「アーケードアーカイブス スチールワーカー」および、プレイステーション 5/Nintendo Switch 2/Xbox Series X|S用「アーケードアーカイブス2 スチールワーカー」をそれぞれ9月18日より配信する。価格は「アーケードアーカイブス スチールワーカー」PS4版が837円、Switch版が838円。「アーケードアーカイブス2 スチールワーカー」が各1,100円。

「スチールワーカー」は1980年にタイトーから発売されたパズルゲーム。建設現場で高所作業をしているワークマンが進む先の足場を設置していき、落下させずに目的地までの道をつなげていくことが目的となる。ワークマンが事故に遭わないように、ときには回り道させたり逆戻りさせたりすることも必要。

公式番組「アーケードアーカイバー」も毎週生配信中

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、ゲームの紹介や、開発者を招いての開発トークなど、コンテンツ盛りだくさんの公式生番組「アーケードアーカイバー」がYouTubeライブにて配信される。

9月18日は「スチールワーカー特集」が予定されており、タイトーの外山氏とお林氏が出演する。

