“魔法の断熱”でCO2削減 物流業界を変える真空パネル
1923年に魔法瓶を発売して以来、100年以上にわたって消費者の生活を支えてきた「タイガー魔法瓶」が、今、次の100年を見据えて新たな領域に挑んでいる。
プロジェクトリーダーの南村紀史たちが魔法瓶で培った「真空断熱技術」を進化させ、開発を進めているのが「真空断熱パネル」。
猛暑の中でも何時間も冷凍食品などを保存できる物流ボックスや、ビルや住宅の断熱材などへの活用を見越し、これまでの消費者ではなく企業向けの「BtoB」に業態の拡大を図っていた。
温暖化が進むなか、CO2削減にもつながる新技術。入社以来、真空断熱技術の可能性に魅力され、技術開発を続けてヒット商品も生み出してきた南村の挑戦に、作家・相場英雄が迫る！
出演：相場英雄（作家）、佐々木明子（テレビ東京アナウンサー）
開拓者：タイガー魔法瓶 南村紀史
ナレーター：谷田歩（俳優）
