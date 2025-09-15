「髪がハネない・飛び出さない」何もつけてない風のスタイリング剤





「美髪専用」の名品リスト



かゆいところだけに手がとどく「部分用」に特化したこだわりのコスメをご紹介。毎日の習慣にしたい美しい髪の土台作りを手伝うコスメのほか、ヘアのスタイリングの仕上がりが１つで簡単に見違える、人気アイテムをラインナップ。







「アホ毛」はこれ１本で解決！ロングセラーの人気作

スタイリングハーブバーム クリア 3,520円／MiMC ONE



「べたつかず、ピンピンはねる毛や飛び出した毛をなめらかに整える、ハリやコシを与えるソリッドタイプのスタイリングバーム。天然由来成分100％で乾燥した髪にもなじみやすく、べたつきにくい」（扇本直幸さん・ヘアメイク） 繰り出し式のスティックタイプなので、片手で狙ったところに確実に塗布でき、簡単にスタイリングできるところも魅力。







悩んでいた「広がる髪」の救世主！

オルビス エッセンスインヘアミルク 140g 1,320円（ボトル入り）／＠cosme



「髪を明るくしたことで、枝毛やパサつきが気になり、このヘアミルクを購入。広がりやすかった髪のまとまりがよくなり感激！ 以来手放せないコスメのひとつに。」（ウトンさん＠コスメTOKYOスタッフ） しっとり潤うのにベタつかない。無香料で使いやすいロングセラーの名品。







ベタつかずにしっとりしたツヤ髪

アールグレイ ヘアオイル 30mL 3,300円／SHIRO



乾燥によって広がる髪に、うるおいとツヤを与えるヘアオイル。「軽いテクスチャーでなじみがよいため、ベタベタしにくいところもうれしい。ほんのり甘くて豊かなアールグレイの香りもいい」（長澤葵さん・ヘアメイク） さらりとした軽やかなテクスチャーで、就寝前のヘアケアにはもちろん、外出先でのセット直しにも活躍。







美容のプロ15人が使っているヘアコスメ

