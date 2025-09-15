¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬µÕÅ¾¥¥ó¥°¤Ø¹ë²÷48¹æ¡¡Ä¾¶á4»î¹ç¤Ç4È¯¡Ä¥ê¡¼¥°1°Ì¤Î¥í¡¼¥ê¡¼¤Ë6ËÜº¹
¡ÚMLB¡ÛR¥½¥Ã¥¯¥¹ ¡¼ ¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡¦¥Ü¥¹¥È¥ó¡Ë
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤¬14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö2ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢48¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£Ä¾¶á4»î¹ç¤Ç4ËÜÎÝÂÇ¤È¥®¥¢¤ò¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢µÕÅ¾¤Ç¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¡¢¥È¥Ã¥×¤òÁö¤ë¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼Êá¼ê¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë¤òÄÉ¤¦¡£
¡¡4ÅÀ¤òÄÉ¤¦5²ó2»à¡¢¥¯¥í¥·¥§¥Ã¥È¤Î97.6¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó157¥¥í¡Ë¤Î½éµå¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤òµÕÊý¸þ¤Ø·Ú¡¹¤È±¿¤Ó¡¢º¸Ãæ´ÖÀÊ¤ËÃåÃÆ¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ112.7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó181.4¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥400¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó121.9¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢³ÑÅÙ27ÅÙ¤Î°ì·â¤Ç¡¢È¿·â¤Ø¤ÎÏµ±ì¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡11Æü¡ÊÆ±12Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¤Ç¤Ï2ÂÇÀÊÏ¢È¯¤Î45¡¢46¹æ¤ò´Þ¤à4ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ¤Î³èÌö¡£¼«¿È4ÅÙÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó100ÂÇÅÀ¤Ë¾è¤»¤¿¡£12Æü¡ÊÆ±13Æü¡Ë¤Î47¹æ¤ÇÄÌ»»362ËÜÎÝÂÇ¤È¤·¡¢Á°Æü¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÅÁÀâÂÇ¼Ô¤Î¥¸¥ç¡¼¡¦¥Ç¥£¥Þ¥¸¥ª¤òÈ´¤¤¤ÆµåÃÄÃ±ÆÈ4°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥í¡¼¥ê¡¼¤â14Æü¡ÊÆ±15Æü¡Ë¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Ç54¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ç6ËÜº¹¡£ºòµ¨58ËÜÎÝÂÇ¤Ç3ÅÙÌÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿ÂçË¤¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀµÕÅ¾¤Ç¤Î¥¥ó¥°³ÍÆÀ¤òÄü¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë