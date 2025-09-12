死海の恵みで磨く透明感♡SABON新作スクラブ洗顔が登場

SABONから、死海の恵みを凝縮した新作スクラブ洗顔「フェイスポリッシャー クラリファイング」が登場します。漆黒の泥やジェリコローズ、ドナリエラなど、自然の力を取り入れた贅沢な処方。透明感あふれるなめらかな肌へ導き、毎日の洗顔タイムを特別なリチュアルに変えてくれます。ユーカリの清々しい香りとともに、極上のひとときを楽しんで。

死海の恵みを凝縮したSABONのスクラブ

「フェイスポリッシャー クラリファイング」は、死海の漆黒の泥1をはじめ、ジェリコローズ2やドナリエラ3を配合。

古い角質や汚れを優しく落としながら、潤いと透明感を与えます。ホホバエステル10とセルロース11によるスクラブは丸く加工され、肌あたりもなめらか。

ユーカリ5の香りが広がり、洗うたびに気分までリフレッシュできます♡

*1 海シルト（整肌、吸着） *2 アンザンジュエキス（保湿） *3 デュナリエラサリナエキス（保湿）*5 ユーカリ葉油 *10 ホホバエステル（洗浄補助） *11 セルロース（洗浄補助）

価格・容量・使いやすい2タイプ展開

「フェイスポリッシャー クラリファイング」125mL〈ガラスジャー〉

価格：5,060円（税込）

「フェイスポリッシャー クラリファイング」60mL〈チューブ〉

価格：2,860円（税込）

泡立て不要の2in1スクラブ洗顔で、時短ケアにも最適。毎日（1日1回まで）の洗顔料として使えるマイルド処方で、肌荒れを防ぎながらすべすべの洗い上がりを叶えます。

持ち運びやすいチューブと、ラグジュアリー感漂うジャーの2種展開が嬉しいですね♪

死海発プレミアムライン「デッドシー コレクション」

SABONの「デッドシー コレクション」は、死海の黒い湖泥*1を取り入れた特別なプレミアムライン。

ボディケアに始まり、2025年4月には「ヘッドスクラブ」、そして今回「フェイスポリッシャー」が加わり、トータルケアが実現しました。

オリーブオイルや伝統ハーブを組み合わせた処方は、ストレスを抱えた肌と髪を癒し、至福の時間を届けてくれます。

*1 海シルト（整肌、吸着）

極上の透明感を日常に♡

死海の豊かなミネラルを取り入れた「フェイスポリッシャー クラリファイング」は、毎日のスキンケアを格上げする特別なスクラブ洗顔です。

泡立て不要で手軽に使えるうえ、肌をしっとりなめらかに整える高機能処方。

SABONならではのラグジュアリーな世界観とともに、あなたの素肌に自信と輝きをもたらしてくれます。