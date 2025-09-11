大好きなお母さんに甘えたくなってしまったわんちゃん。しかし、お母さんは赤ちゃんのお世話中。そんなお母さんの邪魔をしないようにと、わんちゃんが考え抜いた『甘える方法』が健気すぎると注目を集めています。この光景は36万再生を突破。そのいじらしい姿には、「今すぐぎゅってしてあげたい」「なんて健気なの」と、たくさんのコメントが寄せられています。

【動画：お母さんに甘えたい犬→でも『赤ちゃんのお世話中』だったので…とんでもなく尊い『健気すぎる行動』】

赤ちゃんをそばで見守るこむぎ君

Instagramアカウント『シヴァ犬こむぎっす 豆シヴァわらび』に投稿されたのは、お母さんに遠慮がちに甘える柴犬のこむぎ君の姿。この日、こむぎ君はお母さんにかまってもらおうと、お母さんの近くにやってきたのだそう。しかし、お母さんは生まれたばかりの赤ちゃんのお世話中。なかなかこむぎ君をかまってあげることができなかったとのこと。

すると、こむぎ君はお母さんの隣に座り、お母さんが赤ちゃんをお世話している姿をじっと眺め始めたといいます。お利口に順番を待つその姿は、すっかりお兄ちゃんそのもの。わがままを言わず、きちんと待ちながら赤ちゃんを見守るこむぎ君をみていたら、たくさん褒めてあげたくなります。

お母さんに甘えたくなってしまったこむぎ君は…

お母さんが赤ちゃんのお世話を終えるまで、そばでその様子を眺めていたこむぎ君。しかし、お母さんに甘えたい気持ちが大きくなってきたご様子。すると、こむぎ君は"ある方法"でちょっとだけお母さんに甘えることにしたようです。その方法とは…空いているお母さんのお膝に乗っかること！

そうしてくっついていると安心できるのか、こむぎ君はそのままお母さんの足の上に体重を乗せて、お母さんの足を抱きしめるような格好になっていたといいます。

お母さんに無理をさせたくない気持ちと、甘えたい気持ちに揺れるこむぎ君の姿にキュンとしてしまいます。

足にしがみつきながら赤ちゃんを見守るスタイル

お母さんの足にしがみついて遠慮がちに甘えるこむぎ君。その光景を見たお父さんは、思わず「いいな」と呟いたそう。そんなお父さんの言葉に、お母さんは「最高」と返します。離れていた時間がいつもより長かった分、こむぎ君に甘えてもらえる時間はひとしおのようです。

そうして、こむぎ君はお母さんが赤ちゃんのお世話を終えるまで、ずっとお母さんの足にしがみついていたとのこと。寂しい気持ちをわかりやすく表現してくれるのも可愛いものですが、無理を言わず、さりげなく甘えてくれる方法にもグッとくるものがあります。

その後も、お母さんに甘えながら一緒に赤ちゃんを見守るこむぎ君。その健気な姿に、思わず抱きしめたくなってしまう人が続出することとなったのでした。

お母さんの足にしがみつきながら赤ちゃんを見守るこむぎ君の光景には、「甘えたいけど、赤ちゃんのことも気になるんだね」「『こうやってお世話するんですね』って感じで見守ってる」「きっと赤ちゃんのSPになってくれますね」といった声が寄せられることに。

Instagramアカウント『シヴァ犬こむぎっす 豆シヴァわらび』では、そんな家族想いのこむぎ君と、家族たちの温かな日常の様子が投稿されています。

こむぎ君、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「シヴァ犬こむぎっす 豆シヴァわらび」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。