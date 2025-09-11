飲むだけじゃない【炭酸水】で料理革命！サクッと軽く、おいしく仕上がるアイデアレシピ5選
手軽に手に入る「炭酸水」。すっきりとした飲み口で人気ですが、実は料理に使うことで、ごはんがふっくら食感に仕上がったり、揚げ物がサクッとできたりと、うれしい効果がたくさんあるのをご存じですか？
そこで今回は、炭酸水の意外な料理活用法と、そのメリット、炭酸水を使って作る揚げ物レシピを5選ご紹介します。
■炭酸水を使うメリット
炭酸水を料理に使うとこんなメリットがあるんです！
■炭酸水で作る絶品揚げ物レシピ：5選
マスタードで下味をつけた鶏肉に、炭酸水入りの衣をからめて揚げた一品は、外側サクサク、中ジューシー。いつものチキンフリットがプロ級に仕上がります。レモンを搾っていただきましょう。ビールのおともにも◎
大人も子どもも大好きなアボカドを磯辺揚げに！ 香ばしい衣がサクッ、中からアボカドがとろ〜り。青のりの香りがフワッと鼻から抜け、ついつい手が伸びます。
ナスやアスパラ、パプリカなど彩り豊かな野菜天ぷらを炭酸水入りの衣でサクッと作りましょう。野菜だけでもごちそうに！ ごはんにのせて丼にするほか、そうめんやうどんと一緒に食べてもおいしいですよ。
サラダやソテーで食べることが多いズッキーニですが、フリットにするとジューシー。炭酸水入りの衣は、サクッと軽やかで食べやすいのが魅力。夏野菜をグンと引き立てるアイデアレシピです。
卵白を泡立てた衣に大葉を加えれば、外はサクッと香ばしく、中はふんわり軽い食感に。ひと口頬張ると、大葉の爽やかな香りが口いっぱいに広がります。味付けはショウガじょうゆでさっぱりと、またはケチャップとマヨネーズを合わせたオーロラソースでまろやかに。お好みに合わせて楽しんでみてください。
炭酸水は、飲むだけでなく、料理に取り入れると、驚きの効果を発揮します。特別な手間は不要で、いつもの料理に少し使うだけで仕上がりがグンとアップ。冷蔵庫に1本あれば、飲んでも料理に使っても活躍してくれる頼もしい存在です。今回ご紹介したレシピ、ぜひ気軽に試してみてください。
(豊島早苗)
