なぜC・ロナウドは衰え知らずなのか。ポルトガル代表監督が“40歳の若手”を語る「W杯？彼に長期的な目標はない。焦点は…」
ポルトガル代表は現在、北中米ワールドカップ（W杯）の欧州予選を戦っている。大黒柱としてチームを力強く牽引しているのは、ご存知クリスティアーノ・ロナウドだ。
40歳のスーパーレジェンドは、欧州予選の初戦となった今月６日のアルメニア戦（５−０）で２ゴールをマーク。代表戦４試合連発で、代表での得点数を140に伸ばした。
９日のハンガリー戦でも決定的な仕事が期待されるなか、米大手スポーツメディア『ESPN』によれば、ポルトガル代表のロベルト・マルティネス監督がC・ロナウドに言及。その生き様を次のように語った。
「彼は初めてプレーする若手のように日々を生きている。献身的な姿勢、毎日新鮮な気持ちで臨む姿勢。彼は勝者だ。最高でありたいという強い意欲を持っている」
あらとあらゆるタイトルを手にしてきた背番号７だが、W杯優勝とは無縁。北中米大会は年齢的にラストチャンスとなる可能性が高く、相当な思い入れがあるはずだ。ただ、52歳のスペイン人指揮官曰く、あくまで目の前の戦いに集中している。
「ワールドカップ？彼は最善を尽くしており、長期的な目標は持っていない。彼は毎日、ベストでありたいと願っている。彼の焦点は、その日その日にある」
まずは予選を突破し、出場権を手にしなければならない。“不惑の若手”を擁するポルトガルは、ハンガリー、アイルランド、アルメニアと同居するグループFを突破できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】圧巻！40歳の若手C・ロナウドが決めた２発
