BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 ジム・スパルタン」「HG 1/144 ジム・スナイパーII（リド・ウォルフ機）」「HG 1/144 ジム・スループ」を2025年12月から2026年1月に再販する。価格は「ジム・スパルタン」が2,640円、「ジム・スナイパーII（リド・ウォルフ機）」が1,980円、「ジム・スループ」が3,520円。

今回「プレミアムバンダイ」にてHGガンプラ計3商品の再販分と2次発送分の予約を、9月9日11時より実施する予定となっている。

「HG 1/144 ジム・スパルタン」

1989年発行の「Monthly Bandai Making Journal」企画「F.M.S」より、ジム・スパルタンをHGシリーズで商品化。最新のHGフォーマットによる特徴的な機体形状や武装類を新規造形で徹底再現しており、アクション性や演出の幅を広げる武装ギミックや可動性能を搭載している。

「HG 1/144 ジム・スナイパーII（リド・ウォルフ機）」

一年戦争史上、ジムシリーズ傑作機と呼ばれたジム・スナイパーIIの、リド・ウォルフ機をHGシリーズキットで商品化。“踊る黒い死神”と呼ばれるリド・ウォルフのパーソナルカラーでカラーリングされた機体を、成形色とシールで再現している。

「HG 1/144 ジム・スループ」

地球連邦軍が初めて開発した水陸両用モビルスーツをプラモデル化。ジム・スループを象徴するアクア・パック、補助バラストタンク、ソナー・ガンを新規造形で再現している。

(C)創通・サンライズ