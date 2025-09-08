神宮寺勇太が魅せる♡ジバンシイ ビューティー新作で透明美マット肌

ジバンシイ ビューティー アンバサダー神宮寺勇太が、新作「プリズム・リーブル・プレストパウダー」と「ルージュ・ジバンシイ・ベルベット・マット」を纏い、透明美マット肌と洗練リップの魅力を披露♡ 4色構成のプリズムパウダーで自然に肌色を整え、ひと塗りで印象を引き上げるマットリップで、大人のモード感あふれる仕上がりを体感できます♪

透明美マット肌を叶えるプリズム・リーブル・プレストパウダー



神宮寺勇太も絶賛するプレストパウダーは、セミマットな質感で大人っぽいモードな印象に。

ルースパウダーのツヤ感と使い分ければ、その日の気分やシチュエーションに合わせて肌の表情をコントロール可能。

軽い付け心地でメイク崩れも気にならず、自然に肌色を補整してくれるので日常使いにも最適です。

A’pieuの新作チーク登場♡「ジューシーパン」ブラッシャー&ハイライターが数量限定発売

顔全体を引き立てるルージュ・ジバンシイ・ベルベット・マット



新作マットリップは、塗るだけで唇を美しく色づけ、顔全体の印象まで引き立てる優秀アイテム♡

しっとり感があり心地よく、パッケージもクチュール感たっぷりのスタイリッシュデザイン。ひと塗りで抜け感と華やかさを兼ね備え、日常にも特別なシーンにも活躍します。

神宮寺勇太と楽しむジバンシイ ビューティー新作



プリズム・リーブルが演出する透明感あふれるマット肌と、ルージュ・ジバンシイ・ベルベット・マットのエフォートレスな華やかさは、あなたの魅力を無限に広げます♡

神宮寺勇太が体現した洗練された美しさをぜひ体感して、毎日のメイクに自信と輝きをプラスしましょう♪ ジバンシイ ビューティー公式オンラインショップでチェックできます。