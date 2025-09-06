ÆàÎÉvs»¾´ô ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[9.6 J3Âè26Àá](¥í¡¼¥ÈF)
¢¨18:00³«»Ï
¼ç¿³:²¬¹¨Æ»
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[ÆàÎÉ¥¯¥é¥Ö]
ÀèÈ¯
GK 15 ²¬ÅÄ¿µ»Ê
DF 2 ÅÄÆ¬Î¼ÂÀ
DF 3 ß·ÅÄÍºÂç
DF 5 ÎëÌÚÂçÀ¿
DF 32 ¥æ¡¦¥¤¥§¥Á¥ã¥ó
MF 7 ÅÄÂ¼Î¼²ð
MF 8 ËÙÆâñ¥¿Í
MF 14 ÃæÅç¸À±
MF 23 ²¬ÅÄÍ¥´õ
MF 25 ¿À³ÀÎ¦
FW 17 ÅÄÂ¼æÆÂÀ
¹µ¤¨
GK 51 ´Ø¾Â³¤°¡
DF 6 Ãæ»³²íÅÍ
DF 13 ÅÔÊÂÍ¥ÂÀ
MF 10 »³ËÜ½¡ÂÀÏ¯
MF 20 Ô¢ÉðÍ¦ÅÍ
MF 41 ¿¹ÅÄô¥
MF 70 ÀîÃ«Æä
FW 11 É´ÅÄ¿¿ÅÐ
FW 24 »³ËÜ½ÙÎ¼
´ÆÆÄ
¾®ÅÄÀÚÆ»¼£
[¥«¥Þ¥¿¥Þ¡¼¥ì»¾´ô]
ÀèÈ¯
GK 41 ÈÓÅÄ²í¹À
DF 2 ÆâÅÄ¿ð¸Ê
DF 3 °æÎÓ¾Ï
DF 24 ¾åÌîµ±¿Í
DF 99 ÉíÌÚÍºÌé
MF 6 Ä¹Ã«ÀîÈ»
MF 17 ËÒ»³¹¸À¯
MF 33 ²Ï¾å¾Ê¿
MF 40 À¾´ÝÆ»¿Í
FW 10 ÀîÀ¾æÆÂÀ
FW 22 ÂçÌîÍÔÊ¿
¹µ¤¨
GK 1 º£Â¼Í¦²ð
DF 35 º¸¹ç½¤ÅÚ
DF 44 ÎÓÅÄ³¡ÅÍ
MF 7 ¹¾¸ýÄ¾À¸
MF 15 ´äËÜÏÂ´õ
MF 96 µÈÅÄ¿ØÊ¿
FW 11 ¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É
FW 23 ´ä´ß½¡»Ö
FW 88 ¾¾ËÜ¹§Ê¿
´ÆÆÄ
¶â¾áÀ®
¢¨18:00³«»Ï
¼ç¿³:²¬¹¨Æ»
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[ÆàÎÉ¥¯¥é¥Ö]
ÀèÈ¯
GK 15 ²¬ÅÄ¿µ»Ê
DF 2 ÅÄÆ¬Î¼ÂÀ
DF 3 ß·ÅÄÍºÂç
DF 5 ÎëÌÚÂçÀ¿
DF 32 ¥æ¡¦¥¤¥§¥Á¥ã¥ó
MF 7 ÅÄÂ¼Î¼²ð
MF 8 ËÙÆâñ¥¿Í
MF 14 ÃæÅç¸À±
MF 23 ²¬ÅÄÍ¥´õ
MF 25 ¿À³ÀÎ¦
FW 17 ÅÄÂ¼æÆÂÀ
¹µ¤¨
GK 51 ´Ø¾Â³¤°¡
DF 6 Ãæ»³²íÅÍ
DF 13 ÅÔÊÂÍ¥ÂÀ
MF 10 »³ËÜ½¡ÂÀÏ¯
MF 20 Ô¢ÉðÍ¦ÅÍ
MF 41 ¿¹ÅÄô¥
FW 11 É´ÅÄ¿¿ÅÐ
FW 24 »³ËÜ½ÙÎ¼
´ÆÆÄ
¾®ÅÄÀÚÆ»¼£
[¥«¥Þ¥¿¥Þ¡¼¥ì»¾´ô]
ÀèÈ¯
GK 41 ÈÓÅÄ²í¹À
DF 2 ÆâÅÄ¿ð¸Ê
DF 3 °æÎÓ¾Ï
DF 24 ¾åÌîµ±¿Í
DF 99 ÉíÌÚÍºÌé
MF 6 Ä¹Ã«ÀîÈ»
MF 17 ËÒ»³¹¸À¯
MF 33 ²Ï¾å¾Ê¿
MF 40 À¾´ÝÆ»¿Í
FW 10 ÀîÀ¾æÆÂÀ
FW 22 ÂçÌîÍÔÊ¿
¹µ¤¨
GK 1 º£Â¼Í¦²ð
DF 35 º¸¹ç½¤ÅÚ
DF 44 ÎÓÅÄ³¡ÅÍ
MF 7 ¹¾¸ýÄ¾À¸
MF 15 ´äËÜÏÂ´õ
MF 96 µÈÅÄ¿ØÊ¿
FW 11 ¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É
FW 23 ´ä´ß½¡»Ö
FW 88 ¾¾ËÜ¹§Ê¿
´ÆÆÄ
¶â¾áÀ®