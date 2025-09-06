[9.6 J3Âè26Àá](¥í¡¼¥ÈF)

¢¨18:00³«»Ï

¼ç¿³:²¬¹¨Æ»

<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>

[ÆàÎÉ¥¯¥é¥Ö]

ÀèÈ¯

GK 15 ²¬ÅÄ¿µ»Ê

DF 2 ÅÄÆ¬Î¼ÂÀ

DF 3 ß·ÅÄÍºÂç

DF 5 ÎëÌÚÂçÀ¿

DF 32 ¥æ¡¦¥¤¥§¥Á¥ã¥ó

MF 7 ÅÄÂ¼Î¼²ð

MF 8 ËÙÆâñ¥¿Í

MF 14 ÃæÅç¸­À±

MF 23 ²¬ÅÄÍ¥´õ

MF 25 ¿À³ÀÎ¦

FW 17 ÅÄÂ¼æÆÂÀ

¹µ¤¨

GK 51 ´Ø¾Â³¤°¡

DF 6 Ãæ»³²íÅÍ

DF 13 ÅÔÊÂÍ¥ÂÀ

MF 10 »³ËÜ½¡ÂÀÏ¯

MF 20 Ô¢ÉðÍ¦ÅÍ

MF 41 ¿¹ÅÄô¥

MF 70 ÀîÃ«Æä

FW 11 É´ÅÄ¿¿ÅÐ

FW 24 »³ËÜ½ÙÎ¼

´ÆÆÄ

¾®ÅÄÀÚÆ»¼£

[¥«¥Þ¥¿¥Þ¡¼¥ì»¾´ô]

ÀèÈ¯

GK 41 ÈÓÅÄ²í¹À

DF 2 ÆâÅÄ¿ð¸Ê

DF 3 °æÎÓ¾Ï

DF 24 ¾åÌîµ±¿Í

DF 99 ÉíÌÚÍºÌé

MF 6 Ä¹Ã«ÀîÈ»

MF 17 ËÒ»³¹¸À¯

MF 33 ²Ï¾å¾­Ê¿

MF 40 À¾´ÝÆ»¿Í

FW 10 ÀîÀ¾æÆÂÀ

FW 22 ÂçÌîÍÔÊ¿

¹µ¤¨

GK 1 º£Â¼Í¦²ð

DF 35 º¸¹ç½¤ÅÚ

DF 44 ÎÓÅÄ³¡ÅÍ

MF 7 ¹¾¸ýÄ¾À¸

MF 15 ´äËÜÏÂ´õ

MF 96 µÈÅÄ¿ØÊ¿

FW 11 ¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É

FW 23 ´ä´ß½¡»Ö

FW 88 ¾¾ËÜ¹§Ê¿

´ÆÆÄ

¶â¾áÀ®