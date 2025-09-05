“ギア2”のルフィが初立体化！プレミアムバンダイ「Portrait.Of.Pirates ワンピース “LIMITED EDITION” モンキー・D・ルフィ “ギア2”」

「プレミアムバンダイ」では、「Portrait.Of.Pirates ワンピース “LIMITED EDITION” モンキー・D・ルフィ “ギア2”」を2025年9月5日(金)13時に予約開始します。

「プレミアムバンダイ」では、「Portrait.Of.Pirates ワンピース “LIMITED EDITION” モンキー・D・ルフィ “ギア2”」を2025年9月5日(金)13時に予約開始。

この商品は、メガハウスが販売しているTVアニメ『ONE PIECE』のフィギュア「Portrait.Of.Piratesワンピース」シリーズが、今回世界累計出荷数500万個を突破したことを記念した商品となります。

Portrait.Of.Piratesワンピース

Portrait.Of.Pirates ワンピース “LIMITED EDITION” モンキー・D・ルフィ “ギア2”(イメージ1)

■「Portrait.Of.Pirates(以後P.O.P)ワンピース」シリーズとは

TVアニメ『ONE PIECE』に登場するキャラクター達を様々なアプローチで立体化したメガハウスの完成品フィギュアシリーズで、キャラクターの特徴を捉えた精密な造形と細やかな彩色で好評をいただいています。

本シリーズは、2004年から展開し、国内、海外でも支持をいただき、シリーズ累計で商品数は約360種類、全世界の累計出荷数が500万個を突破しました。

500万個突破記念商品として、「Portrait.Of.Pirates ワンピース “LIMITED EDITION” モンキー・D・ルフィ “ギア2”」を2026年2月に発売、2025年9月5日から予約を開始します。

同商品は、主人公モンキー・D・ルフィが“ギア2”に初めて進化した場面を再現しており、P.O.Pシリーズ初の立体化となります。

■Portrait.Of.Pirates ワンピース “LIMITED EDITION” モンキー・D・ルフィ “ギア2”

“ギア2”は、ルフィ自身が仲間を守るために誰よりも強くなろうと決意した最初の進化系です。

同商品は、インパクト溢れる初登場シーンをルフィ同様に研鑽を積み重ねてきたP.O.Pが最高の造形と彩色をもって、全力で立体再現されています。

■商品概要

・商品名 ：Portrait.Of.Pirates ワンピース “LIMITED EDITION”

モンキー・D・ルフィ “ギア2”

・価格 ：22,000円(税込)(送料・手数料別途)

・商品構成 ：彩色済み完成品フィギュア…1

・商品サイズ：全高約185mm(頭頂部まで115mm)・全幅約180mm・

奥行約130mm

・商品素材 ：PVC、ABS

・対象年齢 ：15才以上

・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」、ジャンプキャラクターズストア、

東映アニメーションオンラインショップ、麦わらストア、

麦わらストア MINI(キデイランド京都四条河原町店)

・予約期間 ：2025年9月5日(金)13時〜準備数に達し次第終了

・商品お届け：2026年2月予定

・発売元 ：株式会社メガハウス

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

※最新の情報・詳細は商品販売ページを確認してください。

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外で販売する可能性があります。

