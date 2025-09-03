この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この業界は客がたくさんいても、倒産爆増してます。あなたの会社は、倒産しないための対策してください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「この業界は客がたくさんいても、倒産爆増してます。あなたの会社は、倒産しないための対策してください。」と題された動画で、倒産させないプロこと市ノ澤翔氏が登場。動画では、市ノ澤氏がホテルや旅館の倒産が急増している背景に迫り、「必要な利益を把握できず、ただ支出しているだけでは会社は倒産してしまいます」と警鐘を鳴らした。



市ノ澤氏はまず、全国の観光地や都心部で外国人観光客が急増している現状に触れ、「バカみたいに観光客増えてるのに、宿泊業の倒産件数が爆増している」と現実を紹介。「素人はホテルや旅館が儲かっていると思いがちだが、実際は多くがその恩恵を受けておらず、コロナ禍で増えた借金の返済が苦しく倒産が加速している」と説明した。



動画内では、「外国人観光客が増えていても、戦略的にターゲットを取らなければ意味がない。日本人客だけに頼っている宿泊施設は、結局厳しい」と鋭く指摘。「価格勝負に陥ると利益が出なくなり、結果として経営が行き詰まる」と語り、特にアゴダなどの予約サイトによる“最安値”競争の現実について体験談も交えつつ語った。



さらに、「コロナ期間中の融資で借金が増え、売上がコロナ前に戻っても足りない」「価格以外の差別化がなければ、値下げ合戦になり利益が出ない」などリアルな業界課題を取り上げ、「会社員時代は経費でなるべくいいホテルを取ろうとしていた」という自身のエピソードや、「選ばれる理由をつくれ、サウナや特別サービスなどの差別化が必要」とアドバイス。ホテルや旅館が勝てるポジションで戦う“戦略”の必要性を強調した。



終盤では「どんな業態でも“数字から逃げては生き残れない”。必要な利益・支出を正確に把握し、戦略を練って徹底的に実行せよ」と熱弁。「倒産しないためには価格以外の強みで勝負し、収益性を重視しなければいけない。強い覚悟を持ち、9割が潰れる時代を勝ち残る組織になってほしい」と、視聴者にエールを送った。



動画の締めくくりには「借金は必ず返さなければならない。当たり前のことを当たり前にやって、数字と向き合う覚悟を」と力強くコメントし、「今後も黒字経営のノウハウを発信していくので、ぜひチャンネル登録を」と呼びかけた。