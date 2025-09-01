BODY WILD×BEAMS DESIGN最新秋冬♡機能美と彩りを楽しむ新作

グンゼの「BODY WILD」から、BEAMS DESIGNがプロデュースする第4弾最新コレクションが登場しました。今回のテーマは「border crossing」。街から山へと舞台を移し、秋の自然や味覚からインスパイアされたカラーを取り入れたラインアップです。機能性とデザイン性が融合したブルゾンやパンツ、ボクサーパンツなど、秋冬の装いを一層豊かに彩るアイテムが揃いました。

秋を纏うコーデュロイセットアップ

本コレクションのシグネチャーは、ストレッチコーデュロイを使用したブルゾンとパンツのセットアップ。動きやすさを意識しながら、フォーマルなシーンにも馴染む上質な仕上がりです。

コーデュロイブルゾン

価格：6,600円（税込）

コーデュロイパンツ

価格：4,400円（税込）

秋の空気に映えるカラーと軽やかな着心地で、シーンを問わず活躍してくれます。

カラー（すべて共通）：ダークブラウン／グレー

ボクサーパンツに新たな表情を

BODY WILDの代名詞でもあるボクサーパンツは、BEAMS DESIGNの感性を取り入れてさらに進化。

3種の定番モデルに加え、キーカラーをまとった「AIRZボクサー」や新作「立体成型セミロングボクサー」が登場しました。

立体成型セミロングボクサー

価格：1,760円（税込）

カラー：パープル／ブラウン／マスタード

AIRZボクサー（ロングタイプ）

価格：1,980円（税込）

カラー：パープル／ブラウン／グレー／ブラック

快適なフィット感とスタイリッシュなカラー展開が魅力です。

技術が叶える心地よさ

グンゼ独自の技術も注目ポイント。立体成型で均一なフィット感を実現する「3D MADE」や、縫い目を抑えて軽やかな着心地を叶える「CUT OFF®」を採用。

アウターに響きにくく、まるで身につけていないかのような心地よさを実感できます。デザインだけでなく、日常を支える確かな機能性が光ります。

秋冬の装いを格上げするコレクション

「BODY WILD by BEAMS DESIGN」第4弾は、秋の自然を感じさせるカラーと機能性が融合したラインアップ。

コーデュロイのセットアップや進化したボクサーパンツは、日常を快適に彩りながら大人の装いを引き立てます。

グンゼの革新的な技術とBEAMS DESIGNの感性が重なり合うことで生まれる、新しい秋冬スタイル。

心地よさとおしゃれを同時に叶えてくれるこのコレクションで、季節の変化を楽しんでみませんか♡