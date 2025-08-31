アンリ・シャルパンティエ銀座限定♡山梨ぶどうを贅沢に味わうパフェとケーキ

銀座で特別なひとときを過ごしたい方にぴったりのニュースです。洋菓子ブランド「アンリ・シャルパンティエ」銀座メゾン店では、2025年9月1日から15日までの期間限定で、山梨県産ぶどうを使用したデザートを提供。今回は鮮やかな赤が印象的な「サンシャインレッド」と、宝石のように輝く「シャインマスカット」を主役にしたパフェとショートケーキが登場。旬のぶどうを贅沢に楽しめる今だけのコラボレーションです♡

ジュエリーのように美しいパフェ



「山梨県産ぶどうのパルフェ〈サンシャインレッド＆シャインマスカット〉」（喫茶／ドリンク付き3,300円税込）は、層ごとに異なる食感が楽しめる贅沢なひと品。

バニラクリームやぶどうジュレ、ジェノワーズ、ヨーグルトアイス、マスカルポーネクリームが織りなす奥行きある味わいに、ベルローズと金箔を添え、見た目にも華やか。

みずみずしい果実とクリームの調和が口いっぱいに広がります。

ぶどう本来の魅力を閉じ込めたショートケーキ

「山梨県産ぶどうのショートケーキ〈サンシャインレッド＆シャインマスカット〉」は、物販1,620円（税込）、喫茶はドリンク付き2,970円（税込）で登場。

果肉の断面が美しく見えるよう丁寧に配置し、ナパージュでつややかに仕上げたケーキは、まるで宝石のよう。

オリジナルクリームの軽やかな口どけが、ぶどうの甘みと酸味をやさしく包み込み、シンプルながらも上品な味わいを堪能できます。

「アンリ・シャルパンティエ×山梨県プレミアムフルーツ」第二弾は、9月1日から15日までの銀座メゾン店限定。

旬のサンシャインレッドとシャインマスカットを使ったスイーツは、味わいはもちろん、見た目にも心ときめく華やかさ♡ 今だけの贅沢なひとときをぜひ体験してみてください。

数量限定のため、気になる方は早めの来店や予約がおすすめです。