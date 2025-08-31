ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢1¥ö·î¤Ë1ÅÙ¤·¤«²ñ¤¨¤Ê¤¤¡£¡È»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¤¡É·ÃÈæ¼÷ºß½»¤Î28ºÐÃË¤Ë¡¢½÷¤Ï¡Ä
µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¡¢Èà»á¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¡£ËÜÍè¤Ê¤é¤Ð¡¢Á°Æü¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ²¿¤òÃå¤ë¤«¹Í¤¨¡¢¥Ñ¥Ã¥¯¤âÇ°Æþ¤ê¤Ë¤·¤Æ¤ªÈ©¤Î¤¿¤á¤ËÁá¤¯¿²¤ë¤Ï¤º¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·ºÇ½é¤«¤é¡¢»ä¤Ïµ¤¾è¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Ç¤â¸òºÝ¤·¤Æ¤Þ¤À3¥ö·î¡£º£¤Ê¤é¤Þ¤À¡¢¡Ö¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¼è¤êÊÖ¤»¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·½÷¿´¤Ï¡¢°ìÅÙÎä¤á¤ë¤ÈÆñ¤·¤¤¤â¤Î¡£
·ë¶É»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤»¤Ã¤«¤¯1¥ö·î¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¨¤¿¿Í¤ËÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤´¤á¤ó¡£Þ«Ê¿¤¯¤ó¤Î¤³¤È¡¢¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¡×
»ä¤¬Èà¤ËÂÐ¤·¤ÆÎä¤á¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â´ÊÃ±¡£½÷À¤Ê¤é¤Ð¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡£
A1¡§¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥°¥¤¥°¥¤Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£
Þ«Ê¿¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿©»ö²ñ¤ÎÀÊ¤À¤Ã¤¿¡£Þ«Ê¿¤Î¾ðÊó¤Ï»öÁ°¤Ë½÷ÀÂ¦¤ÏÇÄ°®ºÑ¤ß¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÂç¼ê¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤Î28ºÐ¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÌÀÂçÂ´¡£
¼ê·ø¤¤¤·¡¢¾ò·ï¤â°¤¯¤Ê¤¤¡£
¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¿©»ö²ñ¤Ø¸þ¤«¤¦¤È¡¢ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤º¤Ã¤È¸«¤¿ÌÜ¤¬¼ã¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¡£
¡¼ ¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¤³¤Î¿Í¡£
¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤³¤Î¿©»ö²ñ¤ÎÍâÆü¡¢¤¹¤°¤ËÞ«Ê¿¤«¤éÏ¢Íí¤¬Íè¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¥Ç¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ½é¥Ç¡¼¥È¡¢Þ«Ê¿¤¬Í½Ìó¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ý¤ÎÆâ¤Î¤ª¤·¤ã¤ìÃË½÷¤¬½¸¤¦¡ØTHE UPPER¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö´Ý¤ÎÆâ¡¢¤è¤¯Íè¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©Þ«Ê¿¤µ¤ó¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¶á¤¯¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©¡×
Á°²óÏÃ¤·¤¿»þ¡¢¤¿¤·¤«¸×¥ÎÌç¶ÐÌ³¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥µ¥é¥Ã¤ÈÞ«Ê¿¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¡£
¡Ö¤¦¤¦¤ó¡£ËÍ¤Ï¸×¥ÎÌç¤À¤è¡£¤Ç¤âè½±û¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢´Ý¤ÎÆâ¤Î¤Û¤¦¤¬Íè¤ä¤¹¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¡Ö¤¨¡Ä³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¤ª¸ß¤¤¤Ë¡¢·Ú¤¯ÏÃ¤·¤¿ÄøÅÙ¤À¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤È»ä¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¾ì½ê¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤À¤è¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë»Ò¤ÎÏÃ¤Ï¡¢Ëº¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¤·¤«¤â¾ö¤ß³Ý¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´ò¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡ÖÞ«Ê¿¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡ÄÀäÂÐ¤Ë¥â¥Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡×
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤è¡Á¡×
¤µ¤é¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¿©»ö¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢Þ«Ê¿¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÎø°¦¤ÎÏÃ¤ò¼«¤é¿¶¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Öè½±û¤Á¤ã¤ó¡¢º£Èà»á¤È¤«¤¤¤ë¤Î¡©¡×
¡Ö¤½¤ì¤¬¡¢¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÀèÆüÊÌ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×
¡ÖT¥Ü¡¼¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¡×¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤ÏÞ«Ê¿¤Î¤Û¤¦¤ò¥Á¥é¥Ã¤È¸«¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤ò¤¹¤ë¤«¤Ç¡¢ÂçÂÎ¤ï¤«¤ë¤â¤Î¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤Î¡©Áª¤ÓÊüÂê¤Ç¤·¤ç¡×
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£Þ«Ê¿¤µ¤ó¤Ï¡©º£28ºÐ¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡©¡×
Ç¯ÎðÅª¤Ë¤â¿¦¶ÈÅª¤Ë¤â¡¢¤«¤Ê¤ê¿Íµ¤¤À¤È»×¤¦¡£¤·¤«¤âÞ«Ê¿¤Î¸«¤¿ÌÜ¤äÊ·°Ïµ¤¤ò²ÃÌ£¤¹¤ë¤È¡¢À¤¤Î½÷À¤ÏÊü¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·Þ«Ê¿¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë¤âÀä»¿Èà½÷Êç½¸Ãæ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Öº£¡¢¤¤¤Ê¤¤¤è¡£´°Á´¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤À¤·¡¢¤â¤Á¤í¤óÆÈ¿È¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ªÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¡©¡×
¡Ö»ä¤Ï¡¢Í¥¤·¤¯¤Æ°ÂÄê¤·¤¿¿Í¤Ç¤¹¤«¤Í¡£Àº¿ÀÅª¤Ë¤â¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¤â¡×
¡Ö°ÂÄê¤«¡Ä¤½¤ì¤ÏÂç»ö¤À¤è¤Í¡×
¡ÖµÕ¤ËÞ«Ê¿¤µ¤ó¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡ÖËÍ¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ò¤«¤Ê¡£°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¡¢ÀÚâøÂöËá¤Ç¤¤ë´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤¤¤Ê¡×
¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡ª¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¤½¤ó¤ÊÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤â¤¦1¸®Ìë·Ê¤¬¸«¤¨¤ëåºÎï¤Ê¥Ð¡¼¤Ø°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤È¤³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç»ä¤¿¤Á¤Î´Ø·¸¤¬¼¡¤Ë¿Ê¤ß¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¡£
¤½¤ÎÍ½ÁÛÄÌ¤ê¡¢¤³¤³¤ÇÞ«Ê¿¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖµÞ¤Ê¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡Ä¤è¤±¤ì¤Ð¡¢ÉÕ¤¹ç¤ï¤Ê¤¤¡©¿¿·õ¤Ë¡×
¡ÖËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡×
¼«Ê¬¤Ç¤â¶Ã¤¯¤Û¤É¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ø¤È¿Ê¤ó¤À»ä¤¿¤Á¡£Èà»á¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ø¤Î°Â¿´´¶¤â¤¢¤ê¡¢¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤·ºÇ½é¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤ËÉÕ¤¹ç¤¦¤È¡¢Þ«Ê¿¤ÏÈà»á¤È¤·¤ÆNG¸ÀÆ°¤À¤é¤±¤À¤Ã¤¿¡£
A2¡§²ñ¤¨¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬Êç¤ë¤È¡¢½÷¤ÏÎä¤á¤ë¡£
ºÇ½é¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Þ«Ê¿¤Ï°Õ³°¤Ë¤â¥Þ¥á¤Ç¡¢ËèÆüÏ¢Íí¤ò¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÉÑÅÙ¤Ï¡¢µÕ¤Ë»ä¤ÎÊý¤¬¶Ã¤¯¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿Ãæ¡¢¸òºÝ¤·¤Æ¤«¤é¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥Ç¡¼¥È¡£
·ÃÈæ¼÷¤ÎÏÂ¿©²°¤òÍ½Ìó¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÏÇ°Æþ¤ê¤Ë¡¢Á°Æü¤«¤é½àÈ÷¤ò¤·¤Æµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡Öè½±û¤Á¤ã¤ó¡¢²¿°û¤à¡©¡×
¡Ö°ìÇÕÌÜ¤Ï¥Ó¡¼¥ë¤â¤é¤ª¤¦¤«¤Ê¡£Þ«Ê¿¤¯¤ó¤Ï¡©¡×
¡ÖËÍ¤âÆ±¤¸¤Î¤Ç¡×
¤½¤·¤Æ¥Ó¡¼¥ë¤¬Íè¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢Þ«Ê¿¤È´¥ÇÕ¤ò¤¹¤ë¡£
¡Ö²þ¤á¤Æ¡¢¤è¤í¤·¤¯¡×
¡Ö¤³¤Á¤é¤³¤½¤Ç¤¹¡Ä¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«¾È¤ì¤ë¤Í¡×
¤½¤ó¤Ê¾È¤ì¤¯¤µ¤¤´¶¤¸¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢Þ«Ê¿¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÁÖ¤ä¤«¤À¤·¡¢¡ÖÈà¤ÈÉÕ¤¹ç¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Èà¤Î²È¤Î¾ì½ê¤È»ä¤Î²È¤Î¾ì½ê¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤Õ¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÞ«Ê¿¤¯¤ó¤Î²È¡¢¤³¤³¤«¤é¶á¤¤¡©¡×
¡Ö¤¦¤ó¡¢Êâ¤¤¤Æ¤¹¤°¤À¤è¡£è½±û¤Î²È¤Î»°½É¤«¤é¡¢°Õ³°¤Ë¶á¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×
¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¡×
¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç20Ê¬¼å¡£ÅÅ¼Ö¤Ç¤â½ÂÃ«¤Ç¾è¤ê´¹¤¨¤ì¤Ð¤¹¤°¤Îµ÷Î¥¤À¡£°Õ³°¤Ë¶á¤¤¤È»×¤¦¡£
¡Ö½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì½ê¤Ã¤Æ¡¢Âç»ö¤À¤è¤Í¡×
¡Ö¤ï¤«¤ë¡ªÞ«Ê¿¤¯¤ó¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Ç·ÃÈæ¼÷¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¡©¡×
¡Ö¸µ¤Î²ñ¼Ò¤¬¶á¤«¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢»³¼êÀþ¤âÆüÈæÃ«Àþ¤â¤¢¤ë¤«¤éÊØÍø¤Ç¡£¤¢¤È°û¤à¾ì½ê¤Ë¤âº¤¤é¤Ê¤¤¤·¡×
¡Ö·ÃÈæ¼÷¤À¤È¤º¤Ã¤È°û¤á¤½¤¦¤À¤Í¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢°û¤à¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤½¤·¤Æº£ÆüÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤±¤ì¤É¡¢Þ«Ê¿¤Ï°û¤à¤Î¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£
·ÃÈæ¼÷ºß½»¤Î28ºÐÆÈ¿È¡Ä¡£ÊÐ¸«¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¡ÈÍ·¤Ó¤¿¤¤¡¦¥â¥Æ¤¿¤¤¡ÉÃËÀ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¿äÂ¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤è¡£¤½¤³¤¬ÌäÂê¤Ç¡Ä¡×
¤¢¤È¡¢Þ«Ê¿¤Ï·ë¹½°û¤ßÊâ¤¯¿Í¤é¤·¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Þ«Ê¿¤¬µÞ¤Ë»Å»ö¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤Ðè½±û¡£¤³¤ÎÀè¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¡£ÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×
¡Ö¤¤¤¤¤è¡¢Âç¾æÉ×¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤Ë»¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¡©¡×
¡Ö·ë¹½¡Ä¡©¿·µ¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡£Ãæ¤Ç¤âÎÉ¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤â¤é¤¨¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡×
¡Ö¤¹¤´¤¤¤¸¤ã¤ó¡ªÞ«Ê¿¤¯¤ó¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×
¤³¤Î»þ¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢²ñ¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢Ï¢Íí¤â¤¯¤ì¤ë¤·¡×¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ç¤â¤³¤Î½é¥Ç¡¼¥È¸å¡¢Þ«Ê¿¤ÈËÜÅö¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
²ñ¤¨¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬¡¢Éâµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éÈà¤Ïº£¡¢»ñ³Ê¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤é¤·¤¯¡¢»Å»ö¤Ë²Ã¤¨¤Æ½µËö¤µ¤¨¤âË»¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£
¡½ Þ«Ê¿¡§»ñ³Ê¤ÎÊÙ¶¯¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤½¤ó¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¡¢ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤âÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ç¤â»ä¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÏ¢Íí¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»ä¤¬°ìÈÖÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»ä¤ËÂÐ¤·¤Æ1ÉÃ¤â»þ´Ö¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÀÜÂÔ¤ÇÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¢¤êÆ»¡£
¡½ Þ«Ê¿¡§º£²ñ¿©½ª¤ï¤Ã¤¿¡ª
¡½ Rio¡§¤ªÈè¤ìÍÍ¡Á¡ª²ñ¿©¡¢¤É¤³¤Ç¤·¤¿¤Î¡©³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡©
¡½ Þ«Ê¿¡§º£Æü¤Î²ñ¿©¤Ï½ÂÃ«¤Ç¤·¤¿¡£è½±û¤Ïº£Æü¡¢²¿¤·¤Æ¤¿¡©
¤³¤ÎLINE¤ò¸«¤Æ¡¢»ä¤ÎÊÖ¿®¤òÂÇ¤Ä¼ê¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£½ÂÃ«¤È»°½É¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÌÜ¤ÈÉ¡¤ÎÀè¤À¡£
¾¯¤·¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¡Öº£¤«¤é²ñ¤ï¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Ê°ì¸À¤¹¤é¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡½ Rio¡§»ä¤Ï»Å»ö½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢²È¤Ë¤¤¤¿¤è
¡½ Þ«Ê¿¡§¤½¤Ã¤«¡¢¤ªÈè¤ìÍÍ¡ª
¡Ö¤¨¡©¤½¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¡©¡×
½÷¤Ï¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤ÉÎä¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
Ë»¤·¤¤¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÊüÃÖ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤É¤óÎä¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
²¾¤ËÈùÌ¯¤Ê¿Í¤Ç¤â¡¢¤º¤Ã¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¾ð¤¬Í¯¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢²¾¤ËÈà»á¤Ç¤â¡¢²ñ¤ï¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ê¤é¡¢²ñ¤¤¤Ë¤¯¤ë¤Ï¤º¡£
¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤Æ²ñ¤ï¤Ê¤¤¤Ê¤é¡Ä²ñ¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤¬Åú¤¨¤À¤È»×¤¦¡£
¤½¤·¤Æ°ìÅÙÎä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢°ìµ¤¤Ë¿§êô¤»¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£ÃË¤Ï²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤´Ö¤Ï°ì½Ö¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢½÷¤Ï°ã¤¦¡£ºÇ½é¤Î¤¦¤Á¤Ï¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ï²¿É´»þ´Ö¤Ë¤â´¶¤¸¡¢¥ä¥¥â¥¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤ò°ìÃ¶¤¹¤®¤ë¤È¡¢¤â¤¦¤É¤¦¤Ç¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ÃË½÷¤ÇÎ®¤ì¤ë»þ´Ö¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¡£
¡Ö¤â¤¦¾¯¤·´èÄ¥¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤«¤â¤À¤±¤É¡ÄÊÌ¤Ë»ä¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç²æËý¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤·¡×
¤½¤¦»×¤¤¡¢»ä¤ÏÎä¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»Ý¤òÁÇÄ¾¤ËÈà¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
