「キレイな甘さ」のつくり方「可愛くなりすぎない」組み合わせのテクニック

例年以上にあふれているガーリーなデザインを大人のさじ加減に落とし込むために。メンズライクなシルエットで辛さを補ったり、潔く効かせてシンプルにまとめたり。甘さに対しては強気なマインドで向き合うと、「かわいいだけで終わらない」選びのヒントが見えてくる。







「フリルはブラウス以外で」

愛くるしいフリルの装飾は、ブラウスではなくシャツが正解。華やかさを加えるデザインも、メンズライクな服に対しては強さをなごませる役割として、親しみやすい存在に変わる。







レザーのタイトスカートで大人の深みもキープ

白ショートスリーブシャツ／SEA（エスストア） 黒レザースカート／マカフィー（トゥモローランド） サングラス／NOCHINO OPTICAL（NOCHINO OPTICAL南青山本店） 時計／CASIO CLASSIC（カシオ計算機 お客様相談室） バッグ／カルバン・クライン（カルバン・クライン カスタマーサービス） レースソックス／ブルーフォレ（LITTLE LEAGUE INC.） パンプス／キャレル（エディット フォー ルル）



えりとそでに小ぶりなフリルをドッキング。黒のレザースカートで辛口な表情を貫くと、レースソックスを合わせても微糖にとどまる。







「ボリュームスリーブは目立たせない」

ビッグジャケットの肩幅の余りを生かした、一体感のあるパフスリーブ。トップスでわかりやすく効かせるより、ボリュームジャケットの延長でなじませるほうがガーリーでもモードでもない、新たなバランスが手に入る。







そでのふくらみにより、ジャケット＋スラックスでキレイ以上

ネイビーパフスリーブジャケット、テーパードパンツ／ともにホリデイ（ホリデイ/フラッグシップサロン オフィス） ピアス／アビステ スニーカー／VANS（VANS JAPAN カスタマーサポート）



胸元が開きすぎていないため、ブラウスを着るように1枚でまとえる。Ｖネックから肌をのぞかせて、構築的なセットアップに抜け感も意識。







(コーディネートのプライスなど詳細)

【全25着の一覧】≫「キレイな甘さ」のつくり方「可愛いのに大人っぽい」シンプルなブラウスやスカートの選び方