〈《「あなたが選ぶジブリ映画ベスト1」結果発表》「主題歌が大好き」「ヒロインに勇気をもらった」もののけ姫、ポニョを抑え人気を集めた“名作”とは？〉から続く

1985年6月15日に設立されたスタジオジブリが、今年で40周年を迎えました。

全25本の長編アニメーションから1位になったのは……？ ©Studio Ghibli

7月にはNetflixで『火垂るの墓』（1988年）の配信がスタート。ジブリ作品が日本国内のサブスクリプションサービスで配信される初の事例となりました。さらに、『海がきこえる』（1993年）が全国の映画館でリバイバル上映され、ファンの間で大きな話題に。各所で盛り上がりを見せる中、これまでのジブリ作品を思い返した方も多いのではないでしょうか。

そこで、文春オンラインでは「〈アンケート〉あなたが選ぶジブリ映画ベスト1は？」を実施。14日間で20〜60代を中心に、381人の投票が集まりました。（※なお1人につき、3作品を選び〔1位5点、2位3点、3位1点〕、合計得点で計算しています）

それでは、アンケート回答者のみなさんから寄せられたコメントと印象に残ったシーンをあわせてご紹介します！

【5位 火垂るの墓（1988年公開 監督：高畑勲） 337点】

〈 昭和20年9月21日の夜。戦争孤児の清太は、飢えで意識が遠のく中、幼い妹のことを思い出していた――。太平洋戦争の最中、 神戸の大空襲で両親も家も失った14歳の清太と4歳の妹・節子が、親戚からの非情な仕打ちや飢えと戦いながら、懸命に生きた日々を描いた作品。〉

「戦争の悲惨さを後世に伝えるために、ずっと残していきたい作品。何度見ても胸が締めつけられ、涙なくしては見られない」（66歳・女性）

「『火垂るの墓』は当初ジブリ映画とは知らずに見た。節子は、小さい頃の母に似ているらしい」（61歳・女性）

「ジブリの中で1番泣いた作品です。原作は非常に難しいですが、それをわかりやすく映画にしていると思います」（57歳・女性）

「娘がもうすぐ4歳で、節子と同じ歳になります。こんなに小さな子が、あんなふうに死んでいったなんて、と思い、胸が締め付けられました。戦争を体験した人がどんどん減っていく中、こうした映画を大事にしていかなければならないなと思います」（28歳・女性）

終戦80年を迎えた今年8月15日には、『金曜ロードショー』でも7年ぶりに放映。あらためて視聴した人も多かったようだ。

多くの人に見てほしい

「戦争の悲惨さを風化させないためにも、また放送してほしいです」（51歳・男性）

「戦争のむごさ＝人類の誰も幸せにせず、多くの罪のない人びとに地獄の苦しみを与えるだけの所業。それをアニメ映画で完璧に表現した素晴らしい作品です。8月の戦争を考える時期だけでなく年間を通じて、できるだけ多くの機会に放映して欲しいです」（73歳・男性）

「涙が止まらなかった」（66歳・男性）

「14歳の少年清太と4歳の妹の節子の物語。やはり終戦80年でもある今年、老若男女の人に知って欲しい。テレビ放映だけでなく、ぜひ映画館でも上映して欲しいです」（47歳・男性）

【4位 千と千尋の神隠し（2001年公開 監督：宮粼駿） 408点】

〈 主人公・千尋は、引っ越しで家族と新居にに向かう途中で、古びたトンネルを抜けて不思議な世界へと迷い込む。元の世界に戻るために、謎の青年・ハクに助けられながら、神々が疲れを癒す「油屋」という湯屋で働き始めるが――。〉

日本映画歴代第2位の興行収入を誇る本作。2020年にリバイバル上映が行われるとさらに8.8億円が加算され、316億8000万円となった。第52回ベルリン国際映画祭では最優秀作品賞である金熊賞を受賞し、第75回アカデミー賞でもアカデミー長編アニメ映画賞を獲得している。

「文句なしに世界に誇れる作品」（46歳・男性）

「おとぎの国へ連れて行ってくれるような映画。終わり方も気持ちよく、何回でも見ることができる」（61歳・男性）

「他の人が見てないからって、お金を払わずにご馳走を食べてはいけません。ブタになっちゃうよ〜、と自分を戒めた作品です（笑）。湯婆婆が最高に良かった。一番の推しはカオナシですが」（64歳・女性）

「坊の声優は子役時代の神木隆之介くん。メイキング映像を見ると、当時8歳ながらアフレコが完璧で、宮粼監督もご満悦だったのが面白かった（笑）」（34歳・女性）

本作の公開時、「僕の10歳ぐらいの小さな友人たちに、あんたたちのために作った作品だ、って言えるものを作ろうと思っただけなんです」「結構真面目に勝負をかけたつもり」と語っていた宮粼監督。今回のアンケートでも、監督に対する思いが溢れるコメントが多数届いた。

涙を流しながら何度も…

「ジブリの作品群で最も非の打ち所がない完璧な映画。宮粼監督の集大成であり頂点」（50歳・男性）

「終盤にハクが自分の名前を思い出し、千尋との接点に気づくシーン。『駿マジかよあんたやっぱすげーよ！』とボロボロ涙を流しながら何度も観た作品です」（53歳・男性）

「宮粼アニメの公開順でいうと、『もののけ姫』の次が『千と千尋の神隠し』。『もののけ姫』よりも子どもも楽しめる作品でありながら、より作品としての完成度が上がっていると思う。監督の頭の中は一体どうなっているんだ……！？ 無駄なシーンが一つもなく、何度見ても感動する」（21歳・女性）

〈読者が選ぶ印象的なシーン〉

「最初湯婆婆は千尋に対して厳しかったけど、だんだんと優しくなっていくところが好きです」（25歳・女性）

【3位 天空の城ラピュタ（1986年公開 監督：宮粼駿）443点】

〈 ある日、空から降ってきた不思議な少女・シータを助けた見習い機械工の少年パズー。シータが身に着けていた浮力を持つ鉱石「飛行石」を手に入れようと、政府機関や海賊たちが迫ってくる。パズーとシータは飛行石をめぐる陰謀に巻き込まれ、やがて、かつて地上を支配したという伝説の島「ラピュタ帝国」にいざなわれてゆく。〉

本作の主人公・パズーとヒロインのシータが劇中終盤で唱える破滅の言葉「バルス」は、地上波放送時には必ずSNSで話題に。悪役として登場するムスカも本作の人気キャラクターだ。

「パズーとシータの2人が様々な困難を乗り越えてラピュタへ到達する冒険ストーリー。観る度にワクワクします。ムスカとシータの特殊な本名も、未だにそらで言えるほどです。

言葉1つ、呪文1つに、『え？ それでどうなっちゃうの？』とのめり込みます。極め付きは、誰も思いつかないような場所にあるラピュタ城。そのおかげでいまだに気象予報の天気図の低気圧マークを見るとラピュタを思い出してしまいます（笑）」（53歳・男性）

ドーラは理想の上司

「王道の少年少女の冒険譚。その礎にして最高傑作だから」（41歳・女性）

「『もののけ姫』とどちらにするか悩んだ。ただやっぱり何度見てもワクワクして冒険心をかきたてられるこの作品を挙げたい。最初から最後まで展開はもちろんセリフまで全部覚えているくらい観たが、飽きることがない。

特にドーラは作中で一番好きなキャラだ。あの年齢で行動力の化身。それでいてリーダーとしての高い素質、頭の回転や判断力の良さ。今でも私の理想の上司ナンバーワン」（44歳・女性）

「最近になってドーラ婆さんのカッコ良さに気がつきました……。ジブリはカッコいい女性が多いですが、特にカッコいいし、なんだかんだで優しい。全体のアクションがかなり見応えがあって好きです」（41歳・女性）

「教育実習をしていた時、最終日に生徒たちが『君をのせて』をクラス全員で歌ってくれました。音楽はもちろん、ラピュタの世界観はすべて最高です」（56歳・女性）

〈読者が選ぶ印象的なシーン〉

「ムスカは愛すべき悪役。『3分間待ってやる』は今でも話題に。感動とコメディのバランスが絶妙」（26歳・女性）

【2位 風の谷のナウシカ（1984年公開 監督：宮粼駿） 469点】

〈「火の7日間」と伝えられる大規模な戦争を経て、有毒な瘴気を放つ“腐海”と巨大な蟲たちとの共存を余儀なくされた世界が舞台。辺境の村「風の谷」に住む主人公・ナウシカは、再び勃発する大国同士の戦争に巻き込まれていく――。〉

原作は宮粼駿が雑誌『アニメージュ』で連載していた同名漫画だが、映画化にあたって一時休載してのちに完結したため、物語の設定や展開は異なる。

◆

「この作品からジブリの伝説は始まった。そして、この作品が後世のクリエーターたちにどれほど影響を与えたか。影響力が半端ない作品」（40歳・男性）

「ジブリの展覧会で、ナウシカのコーナーに入った時の空気感がすごかった。一気にあの世界に引き込まれるようなキャラクターデザイン、音楽、美術……。原点にして頂点ですね」（27歳・女性）

「子どもの頃に映画館で見て、その世界観に衝撃を受けた作品。やや粗さも感じられるものの、若き宮粼監督の独創的な世界とパワフルなエネルギーが魅力」（50歳・男性）

「壮大なスケールで、不思議な世界を表現した作品。グラフィックも鮮やかで綺麗。安田成美のイメージソングも印象的でした」（67歳・男性）

作品のテーマ性を評価する声も多く上がった。

アニメは子どもためのもの、という認識を一変させた

「汚染されて生き物が住めなくなった『腐海』、そこに生息し人類の脅威となる『王蟲』など、現代にも通ずる環境問題が扱われている。アニメは子どもためのもの、という認識を一変させた作品」（35歳・女性）

「自然とともに生きることを考えさせられる作品。現代にも続く環境問題を、アニメの中で感じられます」（44歳・女性）

「リアリティのある作画や環境破壊という社会性のあるテーマを扱った作品」（61歳・男性）

〈読者が選ぶ印象的なシーン〉

「一番好きなシーンは、ナウシカがペジテの船で隔離されているところに、アスベルとラステルのお母さんが助けに行くところ」（41歳・女性）

【1位 となりのトトロ（1988年公開 監督：宮粼駿） 651点】

〈 田舎に父とともに引っ越してきた姉妹のサツキとメイ。長らく使われていない空き家で、見たこともないお化けを見かけた2人は、ある日、子どもにしか会えないという不思議な生き物・トトロに出会う。〉

5位にランクインした『火垂るの墓』と2本立ての同時上映で公開された。宮粼駿の監督・脚本かつ、スタジオジブリが制作した長編アニメーション映画の中では、最も興行収入が低いが、2位『風の谷のナウシカ』を大きく引き離して「ジブリ映画ベスト」堂々の1位を獲得した。

◆

「トトロしかない！ 何度見ても素晴らしい」（56歳・女性）

「愛知県のジブリパークには『サツキとメイの家』があり、今にも誰かが出てきそうな佇まいに感動しました！」（29歳・女性）

「子どもの頃はサツキやメイの目線で見ていたけど、今は親目線で見てしまう……。トウモロコシを抱えて一生懸命走るメイちゃんが健気でかわいい。サツキを演じた、日郄のり子さんの声もとっても好きです」（30歳・女性）

「田舎の生活に密着した夢のあるストーリーに、なぜか懐かしさを感じる。遠く過ぎ去った私の少年時代の故郷に、つい思いを馳せてしまう」（75歳・男性）

ジブリ作品の冒頭に必ず現れ、スタジオのアイコンでもあるトトロ。今や国民的人気キャラクターだが、本アンケートでも絶大な支持を集めた。

◆

トトロがどこかにいるんじゃないか

「トトロのTシャツを着ている海外の観光客もよく見ます。今や世界中で愛されているキャラクター。もちろん私も大好きです！」（22歳・女性）

「最もジブリらしいとも言える作品。スタジオジブリのロゴになっているほど、ジブリを象徴する作品で、おそらくは監督もスタジオスタッフも、皆トトロが大好きなのだと思う。それにしても、結局トトロって何者だったのか？ ジブリって、ほとんど説明のない謎の存在が、当然のように主役級の活躍をしたりしますよね。その不思議感が、ジブリをジブリたらしめているのかもしれない」（65歳・男性）

「何度観ただろう？ 数えきれない。それでも観るたびに心が癒される。この年齢になっても神社などで大きな木を見ると、トトロがいるんじゃないかと思ってしまう」（66歳・女性）

〈読者が選ぶ印象的なシーン〉

「メイが『お父さん、お花屋さんね！』って、お父さんがお仕事をしている机の端にお花を並べていくシーンがほっこりして大好きです」（47歳・女性）

「『お姉ちゃんのばかぁ〜！』とメイちゃんが泣くシーン。『メイのばか！』というサツキちゃんのセリフも、兄弟姉妹がいる人にとっては“あるある”なんじゃないかな（笑）。今も昔も変わらない光景なんだなと、歳を重ねた今、微笑ましく感じます」（36歳・女性）

