仲里依紗「本当にすごい」コスパに感心！DAISOで購入したメイクツール

仲里依紗さんが自身のYouTubeチャンネルに『いろんな100円ショップで爆買いしまくりあげた品がタイムカプセル化しそうだったので救助しましたとりあえずシマエナガが私の周りにいすぎるの草かわちい』の動画を投稿。100均で購入した様々なアイテムを紹介してくれました！中には美容にまつわるものも。

■スポンジ

動画内に登場したのはこちら！

DAISO/ファンデーションスポンジ（マーブル風） 税込110円（公式サイトより）

マーブル模様のファンデーション用スポンジ！

仲さんはこちらを「これ私がさ、大好きな」とコメントしながら紹介。

続けて「LAで買ったら1個4,000円くらいするんだけど、日本だと100円」「本当にすごい、ありがとう」とコスパの良さについても評価！

続けて、独特なマーブル模様についても「汚れがわかりづらい」「マーブルになってて、すごい良いですよ。これ」と語っていました！

■動画もチェック

動画内では、その他の購入品も紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。