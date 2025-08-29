この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「たった1割しかいない10年経営続く会社を作る方法をここだけで伝授します。」とのタイトルで、黒字社長の市ノ澤翔氏が自身のYouTubeチャンネルに登場。動画では会社経営における生き残りの極意について、自身の経験と明快な持論をもとに具体的な提言を展開した。



冒頭、市ノ澤氏は「新しい会社がどんどんできては潰れ、できては潰れ…。10年残る会社はわずか1割以下、20年ともなれば1%もない」と日本の中小企業の過酷な現実を指摘。「今、続いてる会社は本当にすごい」と称賛しつつ、長寿企業の希少さを強調した。



そして10年以上企業を続けるための秘訣を10選にまとめ、その第一に「経営者としての覚悟を決める」ことの重要性を説いた。「中途半端な覚悟では絶対に生き残れない。経営とは戦争に勝ち続けていくこと」と熱弁。「起業しても、覚悟がなければすぐ失敗し、借金だけ残ってしまう」と警鐘を鳴らした。



また、会社存続に不可欠な「営業力から逃げるな」とも強調。「質の高い商品を作れても、売れなければ意味がない。営業ができないなら経営者になるべきじゃない」と断言した。営業力は努力と実践で必ず磨けるとし、「自分に合う方法をとことん数をこなして見つけよ」とアドバイスした。



さらに、市ノ澤氏が繰り返し訴えたのが「財務は税理士任せにしてはいけない」という独自見解。「税理士は税金計算のプロだが、財務や経営のプロではない。財務に誰も責任者がいない中小企業が圧倒的多数で、その結果倒産が多発している」と現場の実態を批判。「社長自身が財務知識を身につけるか、プロをしっかり味方につけることが絶対条件」だと語った。



そのほか「リソース（人・物・金・情報）を1円たりとも無駄にするな」「社長は常に先頭に立って動け」「サラリーマン志向から脱却し、価値で勝負せよ」「利他の精神を貫け」「学びをインプットするだけでなく、必ずアウトプットせよ」など、経営者が押さえるべき視点を次々と披露。



動画の最後には、市ノ澤氏が自身の創業初期を振り返る場面も。「一人自宅開業、昼ドラを見ていた“ダメ社長”時代を反面教師に、動き続けたことで今の自分がある」と赤裸々に語った。



締めくくりには、「経営者には生活保護のセーフティーネットなどない。価値を生み出し、強い覚悟と行動力で生き残る社長になってほしい」と視聴者にエールを送った。市ノ澤氏は「この動画が参考になった方は、ぜひコメント欄で学びをアウトプットし、黒字経営者の道を共に歩もう」と呼びかけている。