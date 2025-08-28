「とても嬉しい」24歳FW上月壮一郎がドイツ3部ビクトリア・ケルンに移籍
ビクトリア・ケルン(ドイツ3部)は26日、1860ミュンヘン(同3部)のFW上月壮一郎(24)を獲得したことを発表した。
上月は2019年に京都サンガF.C.U-18からトップチームへ昇格し、2022年にデューレン(ドイツ5部)へ移籍。その後、シャルケII(同4部)、シャルケ(同1部)、グールニク・ザブジェ(ポーランド1部)でプレーし、昨年9月から1860ミュンヘンに所属していた。
昨季はリーグ戦32試合に出場し、3ゴール3アシストを記録。今季リーグ戦では1試合に途中出場している。また、シャルケ時代にはブンデスリーガも経験。通算5試合の出場で1得点を挙げている。
ビクトリア・ケルンでの背番号は「41」に決定。クラブ公式サイトを通じ、「ここに来られてとても嬉しいです。早くピッチに立てるのを楽しみにしています」と語った。
