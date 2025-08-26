PHOEBE BEAUTY UP、「まつ毛美容液」にラプンツェルが描かれたディズニー限定デザインが登場！
PHOEBE BEAUTY UP（フィービービューティーアップ）が、ディズニー限定デザイン第2弾となる"長い髪が美しいラプンツェル”が描かれたまつ毛美容液を発売。2025年9月17日（水）より全国発売、一部店舗では8月27日（水）から先行販売となる。
■限定デザイン
ラプンツェルの長く美しい髪に着目して、キュートで魅力的なデザインが登場。付属のオリジナルポーチには、愛されまつ毛にぴったりな、ラプンツェル＆ユージーンの愛らしいデザイン。
映画公開1５周年をむかえる「ラプンツェル」デザインのまつ毛美容液が大人っぽく、エレガントなデザインとなって、毎日のまつ毛ケアを美しく彩ってくれる。
■商品情報
DINETTE株式会社
フィービー ビューティーアップ アイラッシュセラム N2＜ラプンツェル＞5mL 5,830円（税込）
＜先行発売＞2025年8月27日（水）ロフト・PLAZA・@cosme TOKYO・@cosme OSAKA・@cosme NAGOYA
＜一般発売＞2025年9月17日（水）公式ブランドサイト／その他オンラインストア・バラエティショップ・ドラッグストアなど