PHOEBE BEAUTY UP（フィービービューティーアップ）が、ディズニー限定デザイン第2弾となる"長い髪が美しいラプンツェル”が描かれたまつ毛美容液を発売。2025年9月17日（水）より全国発売、一部店舗では8月27日（水）から先行販売となる。

■限定デザイン

ラプンツェルの長く美しい髪に着目して、キュートで魅力的なデザインが登場。付属のオリジナルポーチには、愛されまつ毛にぴったりな、ラプンツェル＆ユージーンの愛らしいデザイン。

映画公開1５周年をむかえる「ラプンツェル」デザインのまつ毛美容液が大人っぽく、エレガントなデザインとなって、毎日のまつ毛ケアを美しく彩ってくれる。

■商品情報

DINETTE株式会社

フィービー ビューティーアップ アイラッシュセラム N2＜ラプンツェル＞5mL 5,830円（税込）

＜先行発売＞2025年8月27日（水）ロフト・PLAZA・@cosme TOKYO・@cosme OSAKA・@cosme NAGOYA

＜一般発売＞2025年9月17日（水）公式ブランドサイト／その他オンラインストア・バラエティショップ・ドラッグストアなど