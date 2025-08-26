「美しい人間の美しい投球」BTS・Vの始球式に海外称賛、山本由伸に一礼し…「本当にナイスピッチ」
本拠地レッズ戦
米大リーグ、ドジャースは25日（日本時間26日）、本拠地ドジャースタジアムでレッズと対戦。試合前には韓国の世界的人気グループ・BTSのVが始球式を行った。捕手役の山本由伸投手に向かって、サウスポーから力強い投球を披露。海外ファンからは「間違いなくナイスピッチ」「美しい人間から放たれた美しい投球」などと称賛の声が集まっている。
淡い色のジーパン、背番号「7」のドジャースユニホームを着て登場したV。捕手役を務めた山本に笑顔でお辞儀すると、マウンド上から力強い速球を投げ込んだ。見事なノーバウンド投球を披露し、帽子を取って再び山本に一礼。ボールを受け取り、ハグを交わした。
MLB公式Xがライブ配信するなど異例の注目を集めた始球式。同配信は47万8000件も再生されるなど、世界から熱視線が送られた。MLB公式Xが「BTSのVがドジャースの始球式でストライクを投げた！」と記して動画を公開すると、海外ファンから称賛の声が相次いだ。
「本当にナイスピッチ」
「美しい人間から放たれた美しい投球」
「とてもクールだ」
「ヤマモトにお辞儀していたところが好き」
「素晴らしい投球だ」
「彼と契約して？」
始球式の前には大谷翔平投手ともハグし、笑顔でツーショット写真を撮影していた。
