本拠地レッズ戦

米大リーグ、ドジャースは25日（日本時間26日）、本拠地ドジャースタジアムでレッズと対戦。試合前には韓国の世界的人気グループ・BTSのVが始球式を行った。捕手役の山本由伸投手に向かって、サウスポーから力強い投球を披露。海外ファンからは「間違いなくナイスピッチ」「美しい人間から放たれた美しい投球」などと称賛の声が集まっている。

淡い色のジーパン、背番号「7」のドジャースユニホームを着て登場したV。捕手役を務めた山本に笑顔でお辞儀すると、マウンド上から力強い速球を投げ込んだ。見事なノーバウンド投球を披露し、帽子を取って再び山本に一礼。ボールを受け取り、ハグを交わした。

MLB公式Xがライブ配信するなど異例の注目を集めた始球式。同配信は47万8000件も再生されるなど、世界から熱視線が送られた。MLB公式Xが「BTSのVがドジャースの始球式でストライクを投げた！」と記して動画を公開すると、海外ファンから称賛の声が相次いだ。

「本当にナイスピッチ」

「美しい人間から放たれた美しい投球」

「とてもクールだ」

「ヤマモトにお辞儀していたところが好き」

「素晴らしい投球だ」

「彼と契約して？」

始球式の前には大谷翔平投手ともハグし、笑顔でツーショット写真を撮影していた。



（THE ANSWER編集部）