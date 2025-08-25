この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「返すと危険な借入もある」短期と長期、返すと危険な借入まで全て話してます。

YouTube動画『「返すと危険な借入もある」短期と長期、返すと危険な借入まで全て話してます。』にて、倒産させない経営のプロとして知られる市ノ澤翔社長が出演。動画内で市ノ澤社長は、資金繰りを安定させるために最も重要な“借入金の正しい選択”について、自身の経験と理論を用いて熱弁しました。



市ノ澤社長は「短期がいいか長期がいいかは一概に言えない。何のために借りるかで大きく変わる」と断言。動画冒頭、「目的に応じた借り方をしていくところが重要だね」と語り、一般的な“金利や期間”といった条件だけで借入を決めてしまうと資金繰りが圧迫されてしまう危険性を指摘します。



借り入れの代表例として、『運転資金』と『設備資金』の2種類に分け、会社が何のために資金調達をしているのかを解説。「運転資金は短期で、設備資金は長期で調達するのが基本。これを逆にしてしまうと、思っている以上に資金繰りが悪化する」と、資金使途に合わせた負債の形とバランスシート上の理屈を丁寧に説明しました。



動画では、「運転資金は事業を継続する限り常に必要で、基本的に“返さない前提”で短期借入金を利用するのが資金繰りの安定に繋がる」と市ノ澤社長の実践的アドバイスも飛び出します。一方で、「中小企業の場合、短期借入金が継続されるか不安だという声もあるが、業績次第で全面回収されることはまずない」と金融機関の現実的な運用にも触れ、「安易に長期借入金でまかなってしまう経営者が多いが、それでは資金の噛み合わせが悪くなる」と警鐘を鳴らしました。



設備資金については、「10年使用する設備なら10年の返済期間を」など、減価償却期間と返済を揃えることで資金負担と資産価値が“右と左で綺麗にバランスする”仕組みを解説。「逆の借り方をすると、どこかで無理が生じて追加の資金調達やキャッシュの逼迫を招くことになる」と実例も交え、その妥当性に説得力を持たせています。



最後に市ノ澤社長は「資金使途によってどういう方法で調達すればいいかは変わってくる。目的を見失い間違った借り方をすると間違いなく資金繰りで苦しむ」と視聴者に警鐘を鳴らし、「金利や条件だけでなく、何のために、どう借りるのかを理解して資金繰りを安定させてください」と締めくくりました。



エンタメ要素として、1年以内にやりたいことを問われた際には「モンブランがやっぱ一番だよね」「シーズンで食わないとね」と語りつつ、「目的に応じて、正しい借り方を選ぶことが経営の安定には一番重要」と視聴者へ再度強調。日々経営に悩む中小企業の経営者や個人事業主に向けて、実践的かつ熱いメッセージを送る動画となりました。