読者が選ぶ「語り継ぎたい伝説の夏ドラマ」トップ10を発表【モデルプレスランキング】
【モデルプレス＝2025/08/25】女性向けエンタメ＆ライフスタイルニュースサイト「モデルプレス」は、歴代夏ドラマランキングとして「語り継ぎたい伝説の夏ドラマ」「歴代夏ドラマの胸キュン男子」「歴代夏ドラマの報われてほしいイケメン」3部門で読者アンケートを実施。本記事では「語り継ぎたい伝説の夏ドラマ」トップ10を発表する。
1位：「コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-」（フジテレビ系）
2位：「花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜」（フジテレビ系）
3位：「ブザー・ビート〜崖っぷちのヒーロー〜」（フジテレビ系）
4位：「MIU404」（TBS系）
5位：「海のはじまり」（フジテレビ系）
6位：「凪のお暇」（TBS系）
7位：「みなと商事コインランドリー」（テレビ東京系）
8位：「WATER BOYS」（フジテレビ系）
9位：「ビーチボーイズ」（フジテレビ系）
10位：「彼女はキレイだった」（カンテレ・フジテレビ系）
ランキングは、アンケートで読者から寄せられた投票結果、説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部による精査、さらにモデルプレス内の記事への反響などを加味し、決定した。
調査期間：2025年8月14日〜8月18日
回答数：17,869件（性別比：女性96.8％、男性1％、回答なし2.3％）
年代内訳：10代10.4％、20代53.6％、30代20.6％、40代5.8％、50代6.4％、60代以上3.1％
└うち学生の回答数：3,988件
└内訳：小学生0％、中学生10.6％、高校生41.4％、大学生・専門学生・大学院生47.9％
1位に輝いたのは、医療ドラマの金字塔「コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-」（フジテレビ系／2008年、2009年、2010年、2017年）。救命救急医療をテーマに、藍沢耕作（山下智久）や白石恵（新垣結衣）ら若き医師たちがドクターヘリで命を救う姿を描いた本作は、緊迫感溢れる救命現場をリアルに映し出し、医療従事者の姿を通じて人間ドラマも深く掘り下げた。登場人物たちの成長やエモーショナルなシーンが視聴者に深く残り、シリーズはヒットを記録、さらには映画化もされるなど、まさに“語り継ぎたい伝説の夏ドラマ”として今なお愛されている。また、主題歌を担当したMr.Children「HANABI」がドラマの魅力を一層引き立て、作品のシンボルとなっている。
＜読者コメント＞
・「3シーズン〜映画まで、5人の成長を描き続けたドラマは伝説にふさわしいと思います！」
・「放送開始時は少なかったドクターヘリの普及、救命医・ナースを目指すきっかけになった…いろいろな人の人生を変えたドラマだと思います。救えない命もきちんと描かれていて、すごく考えさせられる作品です」
・「主題歌『HANABI』が流れると、一瞬で『コード・ブルー』の世界観に没入します。深いテーマに毎回胸が熱くなりました。また、5人の物語の続きを観たいです」
・「とにかくこのシリーズが大好き。山下智久さんをはじめ、レギュラーキャスト一人ひとりが本当に魅力的で力をもらえるし、ゲストの方々の演技にも心動かされました。同じキャストでこの後の物語も続いてほしいと切に願います」
・「医療現場で真摯に向き合うドクターたちの未来へエールを送りたくなる感動ドラマです。永遠に語り継ぎたい秀作だと思います！！」
2位にランクインした堀北真希さん主演「花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜」（フジテレビ系／2007年）は、憧れの高跳び選手・佐野泉（小栗旬）を追いかけ、男子校に転校した主人公・瑞稀（堀北さん）の、学園生活の中で巻き起こる恋愛模様と青春劇を描いたラブコメディ。イケメン俳優たちが演じる個性豊かなキャラクターたちが魅力を発揮し、放送当時は登場するキャラクターを巡り「〇〇派」論争が視聴者の間で鉄板トークに。笑いあり涙あり胸キュンありの王道ストーリーで人々の胸を高鳴らせた。
＜読者コメント＞
・「今や実現不可能な超豪華キャストが集結した恋愛とコメディのバランスが絶妙なストーリー。平成の夏を詰め込んだ、永遠に語り継ぎたい名作」
・「平成代表ドラマ！！愉快なイケメンたちとの青春ストーリーが大好き」
・「夏といえば『イケパラ』、そして主題歌の大塚愛さんの『PEACH』が聴きたくなる。いつまで経っても私たちの青春です」
・「これ以上、致死量の平成とイケメンを浴びれるドラマは今後現れない！」
・「めちゃくちゃキュンキュンした夏らしさたっぷりの学園ラブコメ。恋だけでなく友情もたっぷりで、佐野と中津を演じた小栗旬＆生田斗真の関係性も素敵でした。岡田将生や鈴木亮平など今主役クラスで活躍している俳優さんをたくさん輩出したドラマでもあります」
「コード・ブルー」に続き、山下主演の「ブザー・ビート〜崖っぷちのヒーロー〜」（フジテレビ系／2009年）が3位にランクイン。主人公のプロバスケットボール選手・上矢直輝（山下）とバイオリニスト・白河莉子（北川景子）の恋愛模様を描いた王道ラブストーリーで、挫折や葛藤を抱えながらも夢に向かってひたむきに努力する2人が、互いに支え合いながら成長していく姿に感動の声が集まり、夢を諦めない大切さと希望を教えてくれた。
＜読者コメント＞
・「夢に向かって互いを鼓舞し合う熱いシーンや胸キュンシーンも沢山あって最高。そしてキャストも豪華で美男美女が揃っていて最高すぎる！」
・「夏のキラキラと恋のドキドキが詰まっている夏ドラマNo.1。大好きで語り継ぎたい作品です」
・「恋も夢も全力でキラキラしている！何度観てもパワーをもらえる」
・「『もう会わないなんて言わないで』なんて名台詞を語り継がないわけがない！」
・「山下智久と北川景子のキュンにB’z『イチブトゼンブ』の主題歌が合っていて何度でも観たくなるから」
4位にランクインしたのは、綾野剛と星野源がW主演を務めた「MIU404」（TBS系／2020年）。野木亜紀子氏のオリジナル脚本で、舞台となる第4機動捜査隊で繰り広げられる爽快な会話劇で楽しませながら、現代社会の闇を色濃く反映した犯罪者の心理を描き、心震わせられる展開を繰り広げた。そして、なんといっても伊吹藍（綾野）＆志摩一未（星野）の名バディが人気を誇り、ファンからの熱いラブコールが多数。2020年のコロナ禍を共に乗り越えた夏ドラマとして、背中を押されたという声も多かった。
＜読者コメント＞
・「2020年コロナ禍。暗いニュースばかりの中、画面の中で躍動する伊吹と志摩の姿は間違いなく生きる希望になりました！！最高のエンターテインメント作品！！傑作です！！」
・「スピード感のある展開や伊吹と志摩の絶妙なコンビネーション、そして社会の痛みにも真っ直ぐ向き合うストーリーに心を揺さぶられました。観る度に胸に残る言葉や場面があり、苦しかった時期の私にとって救いとなってくれた大切な作品でもあります」
・「社会問題や人との繋がりなど個性豊かなキャラクターたちから深く学べる、たくさんの人に観てほしいドラマです」
・「『MIU404』は、ただの刑事ドラマではありません。1話ごとにスピード感溢れる展開と、伊吹と志摩の正反対コンビが織りなす掛け合いが最高に面白い！笑える瞬間もあれば、社会の問題に鋭く切り込む深いテーマで心を揺さぶられる瞬間もあり、観終わったあと必ず誰かと語り合いたくなる作品です。主演の綾野剛さんと星野源さんの演技が光り、2人の関係性が回を追うごとに変化していくのも見どころ。2020年の放送から時間が経っても色褪せず、何度でも観返したくなる最高のドラマです！」
・「いろいろな夏はあるけど、コロナ禍の辛かった夏を乗り越えさせてくれたという意味で語り継ぎたい夏ドラマです」
そして5位は、Snow Man目黒蓮の初月9主演「海のはじまり」（フジテレビ系／2024年）。社会現象を巻き起こした「silent」（フジテレビ系／2022年）の脚本家・生方美久氏と村瀬健プロデューサー、そして目黒が再びタッグを組んだことで放送前から大きな注目を集めた。物語は、主人公・夏（目黒）がかつて愛した恋人との間にできた娘・海（泉谷星奈）の存在を知るところから始まり、登場人物たちの中にある「親と子」の間に生まれる感情をリアルかつ丁寧に描いた1作。美しい映像とともに、切なくも温かい余韻を残すヒューマンドラマとして、視聴者の心に深く刻まれた。
＜読者コメント＞
・「夏の海という爽やかな背景の中、複雑な思いと喪失に立ち向かう人間ドラマに毎回心を揺さぶられました。忘れられない夏でした」
・「選択の連続である人生。生と死について、人生について家族について考えることができるドラマ。選択はその人の価値観生き方そのもの。悔いなく生きたいと思うことができた。後世に残したいドラマだと思います」
・「あんなにそれぞれの立場に立って考えたドラマはなかったかも。命について改めて考えるきっかけになったし、健康でいることがどれだけ幸せなことなのかということも痛感した。逃げずに必死にもがきながらも、現実に向き合う夏くんの姿にも心動かされました」
・「これはドラマだからじゃなくて、自分だったらどうするか他人事ではなく悩み考え向き合った、そんな忘れられない夏を過ごしたドラマです。また目黒蓮さんをはじめとした出演者の皆さんの演技に心を揺さぶられました。今でも夏くんと海ちゃんが楽しく幸せに暮らしているかなと想像してほっこりした気持ちになっています」
・「人生の選択や親になる覚悟と責任を改めて考えさせられるとてもリアルな物語だなと感じました。今大切な人がいる人にぜひとも観ていただきたいなと思います」
6位：「凪のお暇」
＜読者コメント＞
・「ちょっとした夏休みを体験できるような、懐かしさの香るゆるっとした居心地の良いところが素敵」
・「慎二（高橋一生）とゴンさん（中村倫也）に狂わされた夏を思い出す」
・「夏の間での凪ちゃん（黒木華）の成長を感じられる」
7位：「みなと商事コインランドリー」
＜読者コメント＞
・「今でもドラマのワンシーンを切り取っただけで、あの夏のシンみな（湊晃＆シン／草川拓弥＆西垣匠）を見守りながら共に過ごした暑すぎる夏の空気感を思い出せるから」
・「蝉の声、生い茂る緑、じわっと汗が出るような気候、風鈴の音…『みなしょー』は夏の嫌な暑さも忘れて夢中になった衝撃の作品です！夏といえば『みなしょー』。『みなしょー』がないと夏が乗り越えられない民です」
・「一途な片想いが報われるまでが尊くて、青春を感じる夏にぴったりなドラマだから」
8位：「WATER BOYS」
＜読者コメント＞
・「今や主役を張れる実力派の役者さんたちが、若さ溢れる青春を全力で演じている作品。どんどん日焼けしてシンクロの完成度も上がっていく様子は、ドキュメンタリーのようでもあり、夏らしさも全開で何年経っても大切な作品です」
・「爽やかで感動的な物語が夏にぴったり」
・「今をときめく俳優たちのピュアな芝居がたまらない。シンクロシーンは圧巻！」
9位：「ビーチボーイズ」
＜読者コメント＞
・「伝説の夏ドラマといったらこれ。月日が経っても夏が来る度にまた観たいと思う名作です」
・「あんなに夏のワクワク要素を盛り込んだドラマはない。そして、反町隆史＆竹野内豊のかっこよさには誰も勝てない」
・「何度観ても名作！青春最高！」
10位：「彼女はキレイだった」
＜読者コメント＞
・「『夏』『雨』と来ればこのドラマを思い出します。全員幸せになれ、と願うくらい登場人物みんな愛おしい」
・「主題歌『夏のハイドレンジア』がドラマと重なる切なさや温かさがあって、リアルタイムで観ていたひと夏を思い出す」
・「すごく切なくて良いドラマ」
SNSの総フォロワー数380万人超えの「モデルプレス」が、WEBアンケートで読者から寄せられた説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部の審査、「モデルプレス」内での記事露出回数などを加味し、各種エンタメ・ライフスタイルにまつわるランキングやアンケート結果を発表するオリジナル企画。これまで発表したランキングには「ベストエンタメアワード2025上半期」や「モデルプレス流行語大賞」などがある。（modelpress編集部）
